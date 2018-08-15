活取陸男睪丸 日北大研究曝光

今天是二次世界大戰日本投降73周年紀念日。日本政治人物參拜靖國神社預料再度引起大陸和南北韓的不滿。圖為一名身著二戰皇軍制服的日本人昨在靖國神社外鞠躬。 （路透）

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中國時報
／東京14日電

《北海道新聞》報導，從北海道大學（北大）圖書館保管的資料中得知，北大的前身「北海道帝國大學」已故理學部男教授小熊捍，1930年代曾在大陸東北地方，從被日軍俘虜的大陸男子身上取下睪丸，進行染色體觀察實驗。專家指出，未經被實驗者的許諾即進行人體實驗，在任何時代都是不可原諒的。

學者小熊捍投書美刊物

報導指出，這名教授是日本有名的遺傳學先驅小熊捍（1885生、1971年歿），他在北海道大學專攻生物學和遺傳學，1930年擔任北大理學部教授，1937年起擔任6年的理學部長。他的札幌老家是北海道知名的景點「舊小熊邸」。小熊捍自北大退休後，又赴靜岡的日本國立遺傳學研究所擔任首代所長。

小熊曾於日中開戰前的1937年6月，將根據人體實驗結果所寫的論文投書到美國的科學雜誌。北大圖書館的資料顯示，小熊1939年演講速記「人類的染色體」，曾收錄在舊厚生省發行的「民族衛生資料」中。

觀察染色體堅持用活體

當時染色體在遺傳上扮演的角色頗受矚目，但人類染色體的數目是多少還不清楚，小熊對此做了深入的研究。他在演講中提及，「從遺體和病人的身上摘下的睪丸並不適合用來觀察染色體，用年輕、健康且活著的男性的睪丸較為合適。」、「用『匪賊』（抗日武裝份子） 當（實驗）材料如何呢？反正『匪賊』都要被殺死。」

稱「匪賊」犧牲有意義

小熊還說明指出，當時赴滿州的奉天（現在的瀋陽）拜託軍方提供協助之後，「得到了非常好的材料，是被逮捕的1名『匪賊』」。利用得到的材料，很清楚地觀察到染色體，「1名『匪賊』的犧牲，絕非毫無意義的」。

北大表示對研究不知情

北大對《北海道新聞》的採訪表示，「對當時的研究並不知情，因此不便回答」。日本的大學研究學者在二戰時曾用活人進行人體實驗，後來公諸於世的案例有，九州帝國大學醫學系1945年對美軍的俘虜進行活體解剖，將他活生生殺死，而北海道大學研究學者進行人體實驗之事，至今幾乎還不為人知。

(中國時報)

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