日皇鎮定 東條英機認「已戰勝」

日本已故前首相、二戰的甲級戰犯東條英機，在開戰前夕向天皇報告的內容曝光。（摘自網路）

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中國時報
／東京14日電

二戰的甲級戰犯、被處絞刑的已故日本前首相東條英機，在太平洋戰爭開戰前夕的1941年12月7日，向當時的昭和天皇報告了開戰當天的預定行程後透露，昭和天皇允諾開戰的態度鎮定，「如此的狀態，可說是已經戰勝了」。

《共同通信社》、《東京新聞》等日媒報導，1963年過世的已故內務次官湯澤三千男的遺屬，將湯澤記載當時東條的發言3張手寫筆記保管至今。

筆記中記載，東條12月7日晚上在首相官邸召見了湯澤，通知他已決定開戰和如何安排日本國民。東條說:「接到陛下（日皇）的命令後，可以在有條不紊的軍紀下行動，令人感激不盡。」

東條7日向昭和天皇說明了開戰當天的預定，原本一直反對開戰的昭和天皇，竟然很冷靜的允諾開戰，讓原本神經緊繃的東條如釋重負，還帶著微醺的樣子指出，「應該也可以得到陛下的讚揚吧」。

筆記中指出，東條形容當時昭和天皇的樣子說:「一旦做出決定，顯得鎮定自若，沒有不安的樣子」、「如此的狀態，可說是已經戰勝了」。

《昭和天皇實錄》中曾記載，昭和天皇在開戰前夕曾聽取東條的彙報，但對於當時現場狀況的描述卻是首次曝光。該筆記為研究東條和昭和天皇之間的關係提供了線索。

東京神田神保町舊書店店主幡野武夫2010年左右，為湯澤女婿、曾任內務官僚的青森縣前知事大野連治整理遺物時，發現了湯澤的筆記。這是在開戰前夕11點20分，用3張信箋寫下的筆記。研究戰時政治史的日本大學教授古川隆久研判，「確實是湯澤的筆跡」。

(中國時報)

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