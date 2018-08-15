黃曉明涉炒股爆操作長生疫苗

大陸男星黃曉明涉炒股案，大陸財經媒體《每日經濟新聞》揭露其名下擁有48家公司，投資類公司多達14家。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

大陸男星黃曉明涉捲入股票操縱案，大陸財經媒體《每日經濟新聞》揭露其名下擁有48家公司，投資類公司多達14家。大陸財新網也報導，「高勇股票操縱案」中涉及的十幾個自然人帳戶，證實其中之一來自黃曉明，且其帳戶曾買賣交易生產問題疫苗的長生生物的股票。

連續9年登上「富比世中國名人榜」並名列前茅的黃曉明，是大陸最具商業價值的男星之一。每年4到5部影視作品、代言數個廣告產品、經營自己投資的商業項目，黃曉明的身價超過1億元（人民幣，下同），在大陸娛樂圈被稱為「黃教主」，日前被媒體踢爆涉嫌股票操縱案。

斥媒體杜撰 馬上遭打臉

大陸證監會10日公布一張高達18億元的天價罰單，被罰人叫高勇，號稱「民間炒股大賽冠軍」。據證監會披露的消息，2015年1月12日至2月17日，也就是上一輪「牛市」期間，北京護城河投資發展中心合伙人高勇，通過其直接控制的2個信託帳戶和14個委託其操作的個人帳戶，以連續封漲停方式大筆買入精華制藥股票並抬高股價，獲利8.97億元。證監會最終裁定，合計罰沒18億元。

大陸自媒體報導，影星黃曉明涉及其中，但黃曉明工作室11日發表嚴正聲明稱，黃曉明並不認識高勇，也未參與過任何操縱股票行為和介入過任何相關調查，並表示上述提到的媒體報導為憑空杜撰，將追究法律責任。

不過，案情隨後翻轉，《財新》13日報導，高勇股票操縱案中的自然人帳戶之一確實為影視明星黃曉明名下帳戶。而接近監管層的人士表示，這些自然人帳戶的所有人如果僅僅是出借帳戶，並不知道帳戶被利用進行市場操縱，這些帳戶也不會被凍結。

擁48家公司 事業做很大

報導指出，黃曉明的帳戶與高勇涉案的帳戶之間不僅有千絲萬縷的聯繫，甚至連生產問題疫苗的長生生物，都有他們介入的身影。

在長生生物2014年第三季報季中，前10大流通股東包括：「時節好雨」信託、「黃曉明」、「吳寶江」、「崔可欣」都赫然在列。6個帳戶合計持股超過400萬股，且都是新進前10大流通股東。

據陸媒調查，黃曉明名下公司有48家，涉及科技、餐飲、文化、服裝、商貿、投資等多方面，其中最多的當屬投資類公司，多達14家。

(中國時報)

大陸演藝圈 風聲鶴唳

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