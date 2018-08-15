大陸演藝圈 風聲鶴唳

2018年08月15日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

近期大陸演藝圈風聲鶴唳，男女藝人先後出事，先有趙薇夫婦炒股被罰、范冰冰疑逃稅被查，現又有黃曉明陷入炒股風波。

2009年，大陸知名影視公司「華誼兄弟」在創業板掛牌上市，最終以70.81元（人民幣，下同）1股的價格收盤，讓黃曉明一夜之間成為億萬富翁。

日前黃曉明股票帳戶捲入股票操縱案後，網友炮轟，「在這個普通人身分證都不敢輕易出借的年代，你把帳戶借出去了，讓這麼多錢在你帳戶裡折騰，然後說和你沒有關係，這藉口找的真沒什麼意思。」

2016年黃曉明為了讓老婆Angelababy像公主一般出嫁，不僅訂製5.53克拉梨形美鑽婚戒，還請法國知名珠寶品牌專門打造一頂「皇冠」，保守估計價值千萬元以上。

陸媒報導，黃曉明的初戀趙薇則是比他更高級別的資本玩家，這個號稱「女版巴菲特」的明星曾因投資阿里影業，創造94天大賺24億港元、日賺2600多萬港元的驚人紀錄。唐人影視上市後，作為第11大股東，趙薇當時所持股份市值也超過1.4億元。

不過在2017年，趙薇因試圖以51倍槓桿收購萬家文化股份被大陸證監會處罰，和其丈夫黃有龍共同被禁入證券市場5年。在收購萬家文化中，龍薇傳媒實際擁有的資金真相令人震驚。事實上，龍薇傳媒自有資金僅為6000萬元，剩餘資金均從銀行等其他機構融資得來，槓桿比例高達51倍。

對於投資，黃曉明曾表示，「我並不是不負責任賺一把就走，而是真的花時間和精力去投資，我也很小心翼翼的處理自己的投資產品」。此次18億股票操縱案，外界都在看這位大陸首席小生如何收場。

(中國時報)