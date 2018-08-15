風雨狂襲 義高架橋斷死傷慘

義大利熱那亞一座高架橋因一場狂風暴雨斷裂崩塌，景象令人怵目驚心，已知35人死亡。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
圖為救難人員在傾斜的橋墩和嚴重解體的車輛附近進行救援。（美聯社）
製圖：陳文和

義大利第6大城市、位於北部的港市熱那亞，14日遭狂風暴雨肆虐，該市一工業區內的高架道路橋梁於進行橋基改善工程時，發生約80公尺橋面崩毀意外，造成至少35人死亡的「重大慘劇」。由於仍有民眾被壓在瓦礫堆中，事故現場救援機構人員指出，這起事件恐造成數十人喪生。

正值重要節慶 交通繁忙

據當地消防隊員表示，A10收費公路距下方河面約50公尺的高架橋梁，於14日上午11時30分左右，在狂風暴雨中斷落。該段高架道路聯通義大利地中海岸的里維耶拉地區，以及法國南部蔚藍海岸地區，是多處觀光度假勝地間往來要道，而事故發生當時，正值義國八月重要節慶「仲夏節」（Ferragosto）前夕，路上交通明顯較平常繁忙。

該公路的營運當局說，事發當時，橋梁的橋基正在進行承托改善工程。崩落的部分結構有些撞毀了底下的鐵路軌道，以及一些建築物，有些則墜入下方的河流中。熱那亞一帶的鐵路運輸服務已因這起事故而停擺。橋上並有一些汽車與重型車輛墜落。

車隨橋面墜落 宛如末日

當地警消指出，約有20部車輛遭此事故影響。一名目擊者向義大利天空電視台（Sky Italia）指出，高架道路橋梁塌陷時，他看到有「8或9輛車在橋上」，當時場面讓人驚心動魄，感覺宛如「末日降臨」。直升機空拍畫面顯示，約有80公尺橋面崩落的高架道路兩邊路面，有許多卡車和汽車受困。

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）指出，義國交通部長托尼奈利推文表示，「正密切關注此事，這似乎是起重大慘劇。」

該高架道路興建於1960年代，在2016年時曾實施整修。義國警方指出，事故現場搶救工作仍持續進行。該收費公路的運營公司Atlantia股價因這起事故應聲大跌，在股價巨幅滑落了6.3％之後，Atlantia公司的股票被暫時停止交易。

(中國時報)

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