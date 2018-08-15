川普點名超越陸 誓言稱霸太空

2018年08月15日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普13日簽署《2019會計年度國防授權法案》（NDAA 2019），並重申創建第六軍種新「太空軍」的構想。他強調「中國」等國家在「太空軍事化」上恐已超前美國，而美國必須急起直追、迎頭趕上，在短期內擁有壓倒對手的優勢、「稱霸太空」。

川普在紐約州陸軍基地德拉姆堡簽署NDAA 2019時表明，太空就像陸地、空域和海洋一樣，是一個戰爭場域，美國必須擁有太空霸權地位。他更特別強調，大陸已創建了太空軍事組織，且其他多國也正研發足以使衛星喪失功能、干擾訊號傳輸、中斷通訊、威脅美方在戰場上諸行動的各種技術。他說：「我們的競爭對手已著手將太空『武器化』，美國不只要在太空擁有一席之地，更須稱霸太空。」

川普點名大陸，但他簽署的國防授權法同時也認定俄方違反《開放天空》條約。美方指控，俄方限制美方飛越俄國在波羅的海外飛地加里寧格勒，牴觸了《開放天空》條約，美方並宣布自2018年1月1日起限制俄方飛機飛越美國執行觀測任務。

俄國國營媒體《今日俄羅斯》則指出，美國防授權法，原先還尋求更進一步限縮華府對美俄《開放天空》與《新削減戰略武器條約》的履行，不過在美國會參眾兩院審議過程，部分被擋下。

(中國時報)