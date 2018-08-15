汽車衝撞英國會大廈 傷及3路人

2018年08月15日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

英國倫敦市14日上午7點半左右，一名男子駕駛小轎車，高速駛向國會大廈「西敏宮」，撞倒多名路人及單車騎士，最後撞上反恐路障。事件導致3人受傷，涉案司機被捕，動機未明，但當局定調為恐怖攻擊，由反恐警方接手調查。

嫌犯年約20多歲，駕駛一輛銀色福特Fiesta，高速逆向行駛。《每日郵報》引據目擊者指，汽車當時以時速80公里行駛，至少撞倒15名單車騎士，最後再撞上西敏宮外的路障，車頭損毀冒煙。警員趕抵現場，持槍指向司機並把他拉出車外，現場所見司機身穿黑色外套。

英國警方反恐部門首長巴蘇指出，肇事車輛並未搭載同夥或發現任何武器，而當局正確認疑犯的身分及行凶動機，但對方拒絕與警方合作。

有現場目擊者認為，駕車男子是蓄意快速撞向路障，轎車上也沒有牌照。目擊者威廉斯餘悸猶存說：「我當即想說這是另一場恐攻，所以我逃走保命，警員也叫我們趕快離開。」

目擊者指一名單車騎士受傷，倫敦救護服務中心另稱有2人送醫，但據信傷勢並不嚴重。

這次事件是英國國會大廈地區近18個月內第二度遭受恐攻，英國政府下午1時舉行內閣緊急應變小組會議（COBRA），商討對策。倫敦市長漢恩發表聲明，強調倫敦民眾不會被恐攻嚇倒。

逾200名警員趕赴現場，數條街道被封，直升機在西敏宮上空盤旋，附近的西敏寺地鐵站亦已關閉。目前國會正值休會，相信事發時並無議員在大廈內。

(中國時報)