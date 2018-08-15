全球宜居城 台北58名贏首爾

2018年08月15日 04:11 中國時報 實習編譯謝梓建／綜合報導

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit,EIU）公布2018全球宜居城市排行榜，第一名為維也納。亞洲地區日本獨占鰲頭，前10名的第3和第7都由日本拿下，分別為大阪、東京。台北排名58名，贏過第59的首爾。

EIU針對全球140個城市進行評比，評分標準包括穩定性、醫療保健、文化與環境、教育與基礎建設。日本的大阪與東京則首度打進前十，榮登第3與第7名，犯罪率降低與大眾運輸的進步都是加分關鍵。

亞洲地區排名前段的其他城市包括香港第35、新加坡第37、台北第58、首爾第59。香港三年前因雨傘革命引發諸多抗爭，導致分數大幅下降，去年首度被新加坡超越。但過去一年香港社會穩定，動盪水平降低，因此排名躍升10位至第35。新加坡則在醫療保健項目上無人能敵，得到滿分100分。

排行榜上的最後一名，最不宜居的城市是敘利亞首都大馬士革，其次是孟加拉首都達卡，以及奈及利亞的拉哥斯。

另外，值得注意的是，今年三月同樣由EIU評比的全球生活成本調查排名中，由新加坡蟬聯冠軍，連續五年成為全球物價指數最高的城市，香港則排名全球第4，首爾第6，東京與大阪並列第11，台北則是第53名。

(中國時報)