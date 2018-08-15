全球宜居城 台北58名贏首爾

友善列印
中國時報
實習編譯謝梓建／綜合報導

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit,EIU）公布2018全球宜居城市排行榜，第一名為維也納。亞洲地區日本獨占鰲頭，前10名的第3和第7都由日本拿下，分別為大阪、東京。台北排名58名，贏過第59的首爾。

EIU針對全球140個城市進行評比，評分標準包括穩定性、醫療保健、文化與環境、教育與基礎建設。日本的大阪與東京則首度打進前十，榮登第3與第7名，犯罪率降低與大眾運輸的進步都是加分關鍵。

亞洲地區排名前段的其他城市包括香港第35、新加坡第37、台北第58、首爾第59。香港三年前因雨傘革命引發諸多抗爭，導致分數大幅下降，去年首度被新加坡超越。但過去一年香港社會穩定，動盪水平降低，因此排名躍升10位至第35。新加坡則在醫療保健項目上無人能敵，得到滿分100分。

排行榜上的最後一名，最不宜居的城市是敘利亞首都大馬士革，其次是孟加拉首都達卡，以及奈及利亞的拉哥斯。

另外，值得注意的是，今年三月同樣由EIU評比的全球生活成本調查排名中，由新加坡蟬聯冠軍，連續五年成為全球物價指數最高的城市，香港則排名全球第4，首爾第6，東京與大阪並列第11，台北則是第53名。

(中國時報)

汽車衝撞英國會大廈 傷及3路人 中信文薈館股票歷險記 玩穿越

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。