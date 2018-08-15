中信文薈館股票歷險記 玩穿越

2018年08月15日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託金融園區內有一個親子免費共遊的金融教育園地─中國信託文薈館，設置許多與金融知識有關的互動遊戲設施，深受大小朋友歡迎，每年暑假更會推出親子共遊的年度特展，今年暑假精心打造的「股票歷險記」，短短一個月即吸引逾2萬4千人次參觀。

文薈館主任委員陳國世、文薈館館長高人傑、文薈館副館長卓長興昨（14）日現身於兒童股票展覽現場，化身「一日財經小老師」，提出和股票有關的考題，包括什麼是菜籃族？木柵動物園的紅毛猩猩和月球上的外星人可不可以買股票？不按牌理出考題，小朋友們還是踴躍舉手搶答。

為打造金融業最佳金融教育園地，中國信託商業銀行於中國信託金融園區打造「文薈館」，以時光迴廊呈現中國信託與臺灣金融發展並肩成長的重要歷程，同時肩負普及金融理財教育的責任，設置生動有趣的互動設施，打造成親子共遊的金融教育園地。

最受歡迎的行動速克達區，以回到1970年代的體驗劇場短片及遊戲，讓大小朋友身歷其境，不僅可以騎乘速克達出任務闖關，催油門按喇叭，彷彿回到當年中國信託「衝鋒飛車隊」馳騁於鄉間。

此外，全新科技改裝的VTM理財遊樂園，趣味的互動遊戲，總是讓小朋友玩得欲罷不能，小朋友戴上虛擬實境（VR）眼罩，即可體驗開戶、零錢存取、視訊諮詢等數位銀行的便利服務，現場也可體驗新臺幣1000萬元鈔票到底有多重的感覺，文薈館自2015年開館至今，來館人次累計近20萬人次。

今年暑假精心打造的「股票歷險記」，顛覆股票深奧難懂的刻板印象，展場以歷險記的概念設計，帶著大小朋友穿越時空，看見世界第一張股票、臺灣最大面額28億股的股票、體驗臺灣股票投資從手工抄寫黑板到現今人手一機的轉變，及古董級早期股票實體樣貌。

(中國時報)