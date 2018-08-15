太陽花女王持K 2hr跑廁5次

太陽花女王劉喬安（左，本報資料照片）14日凌晨搭計程車，被警方路檢查獲持有K他命殘渣。（胡欣男翻攝）

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中國時報
／台北報導
劉喬安爭議事件簿事件

爭議不斷的「太陽花女王」劉喬安，昨凌晨搭計程車被警方查獲持有K他命殘渣，在警局偵訊不到2小時，竟跑了廁所5次。她供稱是在夜店有愛慕者無償提供給她，最後施用是4天前；因未達20公克，警訊後僅採尿送行政裁罰，她隨後在臉書致歉，坦承施用一陣子，目前已在醫院戒癮治療。

剛服完社會勞動 又傳染毒

33歲劉喬安在太陽花學運期間爆紅，之後私生活被起底，還捲入跨國仲介賣淫等官司，後因持有芳療師執照，北檢同意易服社會勞動至育幼院打掃、指導院生做手工香皂，孰料剛結束500多小時社會勞動，讓人以為她改過自新，又染毒被查獲。

北市保安大隊昨凌晨在辛亥路巷口攔查1輛計程車，後座的劉喬安見員警盤問司機，心虛緊張，右手將透明夾鏈袋往座墊塞，還不慎將袋內白色粉末撒出，沾滿座墊。員警立即制止她：「妳不要動，那是不是毒品！」

劉被請下車，員警初篩粉末呈K他命陽性反應，穿著低胸薄紗、熱褲的劉女見褲子都沾有粉末，無法狡賴，坦承「這是K他命」。警方查出她本名劉依函，才想到她是太陽花女王。

劉被帶回偵訊，警方對她採尿送驗，但不到2小時內，她頻尿跑了5次廁所，員警懷疑是拉K膀胱萎縮的症狀。她供稱，K他命是在夜店不知名愛慕者提供，但不記得對方特徵。

戒癮治療半年 辯愛慕者贈

她隨後在臉書致歉，表示最近搬家，當晚坐車找朋友借工具，隨手帶了平常沒用的手提包出門，途中她好奇包包有何東西沒收好，恰好遇上臨檢，「才想到糗了。」

她坦言以前的確用止痛藥、酒精和麻醉劑（K）逃避一切，並自行就醫戒癮治療約半年。她說，前年到去年一整年都徹底沉淪，但在泥沼的日子已經過去了，甚至預告要開直播的網友討論，不過，被直播平台刪除帳號，以免再惹麻煩。

(中國時報)

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