爆紅是非多 悔參加太陽花學運

2018年08月15日 04:11 中國時報 胡欣男

太陽花學運捧紅許多人，以一張熱褲、馬靴、大長腿照片博得「太陽花女王」稱號的劉喬安，可說竄紅最快，卻也殞落最徹底。先是捲入賣淫、仲介色情染黃，如今又涉毒，屢被用放大鏡檢視，逼得她曾崩潰後悔：「如果我沒有去太陽花學運就好了！」

劉喬安外表清秀，爆紅後，先是私生活被起底，又爆出和前夫的財務糾紛、曾在網站挺好友罵人被判賠、公益勸募遭質疑斂財等爭議。後來周刊報導她至高級飯店賣淫援交，她出庭還強調賣酒非賣淫，最後坦承認錯被判刑。

賣淫風波喧騰一時，劉事後以單親媽媽身分，經濟困難，生活不容易等理由，訴諸不得已的悲情。但隔年，她被美國在台協會檢舉參與跨國賣淫集團，媒介小模至國外與富商伴遊性交易，從中抽佣獲利，她全盤認罪，最後繳錢換免囚。

2016年劉喬安仲介賣淫案開庭時，《周刊王》直擊她連上5次廁所，其中2次還遇上強震，平均如廁長達9分鐘，膀胱無力的窘境，被戲稱「尿震女王」。對照昨涉毒被逮頻跑廁所，顯然深受K害已久。

劉喬安因在太陽花學運，頭戴白底黑字寫有「民主不能交易」頭巾，把反服貿說的義正辭嚴，日後賣淫染黃，被網友嘲諷：「民主不能交易，性愛可以交易。」劉後來也表示後悔參加太陽花學運，如今再涉毒，員警感嘆地希望她戒治成功，別跟魔鬼交易。

(中國時報)