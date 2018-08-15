性侵殺人無悔意 變態男遭求死刑

2018年08月15日 04:11 中國時報 陳志賢 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

震驚社會的華山分屍案，台北地檢署偵查終結，檢方認定弓道教練陳伯謙涉嫌性侵殺害高姓女學員後，分屍13塊載往陽明山區棄置，還切下死者左側乳頭、下體製成標本，其手段凶殘，令人髮指，犯後毫無悔意，具體求處「最嚴厲之刑」，也就是死刑，且不排除有共犯，已簽分他案偵辦。

在押陳男隨即移送北院審理，陳坦承殺人及遺棄屍體罪犯行，但否認性侵，法官認為陳涉犯性侵殺人等重罪，有逃亡之虞，且不排除另有共犯參與，裁定收押禁見。被害家屬也希望能司法能夠追出共犯，讓案情早日水落石出。

起訴指出，今年5月，陳伯謙在華山草原搭建「野居草堂」推廣弓道技藝，高女報名參加。5月31日下午，高女至草堂與陳嫌等人飲酒聊天，翌日凌晨酒醉休息時遭陳嫌性侵。

陳因高女抗拒，勒死高女，並先將屍體藏放在草堂塑膠箱內，還搜刮竊取死者皮包內現金100、200元花用。6月3日深夜11時起，陳在草堂內以他平日教學展示用的15公分刀子，將高女屍體連同衣服，分屍切割成13塊。

由於陳分屍時，計畫將高女乳頭及外陰部製成標本，特別切下兩側乳頭及外陰部放進夾鏈袋內，其中右側乳頭因切割形狀不完整，遂連同高女涼鞋及分屍所用抹布等物，丟棄草堂旁的垃圾子車內，其餘屍塊則分裝成7包。

6月4日清晨5時，陳騎機車載運7袋屍塊至陽明山（火庚）子坪後，再以步行方式沿路棄置。陳棄屍後，再以鹽巴、明礬覆蓋死者左側乳頭及外陰部，製作標本。

檢方認為，陳迄今否認性侵，犯案後還在草堂教導學童，對家屬詢問及搜救犬尋找高女行蹤時，佯裝熱心協助尋找，毫無悔意。檢方並痛批陳對甫認識的女學員性侵殺害並分屍、曝屍荒野，並製成標本，手段凶殘，令人髮指，昨依性侵殺人、竊盜、遺棄屍體、毀壞屍體等罪嫌起訴陳嫌。

(中國時報)