慘淪箭靶 市場處爆逃亡潮

2018年08月15日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農爭議延燒逾半年，總經理吳音寧雖保住職位，但仍不時成為眾矢之的，主管機關市場處首當其衝，人員苦不堪言，現更傳出爆發「逃亡潮」，甚至處長許玄謀也傳心生倦怠，人心惶惶。市場處澄清，人事更動很正常，但也坦言北農事件是「十分艱困的時期」。

四大公司輪流失火

今年2月起北農深陷休市、殘菜、送洋酒等風波，近期又因為吳音寧不到議會備詢、議員索資未果再度成為焦點，讓主管的市場處成為議會箭靶，光是處理報告、新聞稿，加上議會索資公文，幾乎癱瘓權責處室，也因為業務爆量不堪壓力，不少同仁相繼請調。

另外，台北畜產公司也於今年發生總經理姚量議「被請辭」、新任董座葉文忠涉及賄選等爭議，四大公司輪流失火，市場處所有同仁幾乎無人倖免。

除四大公司外，基層同仁表示，明年環南、南門市場相繼搬入中繼，屆時攤商能否適應、民眾買不買單，讓同仁「挫在等！」

6科室同仁流動率高

據了解，市場處下設的市場輔導、公有零售市場、批發市場、攤販、資產、工程等6科同仁幾乎都換過一輪。市場處主祕王夢龍坦言，今年6科室股長幾乎都有請調或離職情況，批發科有2個股長換人、市場科換了1個、輔導科走了3個、資產科換了1個，企畫室股長也確定請調中央，不過，他也解釋，依考選部規定，服務滿3年即可請調，人員流動很正常。

市場處長許玄謀則表示，部分同仁因家庭因素，請調離職在所難免，先前可能壓力較大，現在最艱困的時期已經過了，上面長官也十分幫忙，至於他是否會繼續咬牙苦撐？許玄謀僅表示，大家一起努力，強調「只有咬牙，沒有苦撐啦！」

(中國時報)