15座共融遊戲場 不符初評

新北市府推動「特色公園共融式遊戲場域示範改造計畫」，遭審計處點名計畫中有15座公園不符初評條件，圖為蘆洲集賢環保公園共融式遊戲場。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市府去年起推動「特色公園共融式遊戲場域示範改造計畫」，23座公園的共融式遊戲場將在今年9月全數到位，沒想到近日遭審計處點名計畫中有15座公園不符初評條件；對此，城鄉發展局解釋，初評條件為計畫推動之初選定示範基地所制定，條件較為嚴苛，不會以此限制各公園改造為特色公園共融式遊戲場。

公園設施管理需加強

去年1月23日新北市三峽區北大社區媽媽向市府陳情「要特色公園、不要罐頭遊具」，市府遂在同年3月成立協調平台，由市府局處及各公所推動「特色公園共融式遊戲場域示範改造計畫」，預計選定23座公園打造共融式遊戲場，總經費2億5000萬元，截至今年7月已完成17處，剩餘6處將於8、9月陸續完啟用。

然而，23座公園的共融式遊戲場改造計畫中，有15座不符公園初評條件，部分共融遊戲場更對身障兒童不夠友善，公園入口處不利輪椅族進出，亟需加強公園設施管理與修繕，提供安全遊戲環境。

城鄉局都市設計科正工程司曾涵筠表示，城鄉局最初選定中和錦和公園做為主題式示範場域，其他公園如三峽龍學公園、三重集賢公園及板橋四維公園則做為優化場域示範計畫，初評條件是以示範場域所定下的選址原則，因此條件較為嚴苛，不會依此限制各處既成公園改造為特色公園共融式遊戲場。

每個公園有自己特色

曾涵筠坦言，新北共融式遊戲場設置原則是「安全又刺激好玩」、「每個公園都有自己的特色」，但因23座公園場域條件不同，部分為未開闢公園、部分屬現有公園改善，加上分屬不同施工、管理單位，並非每座公園都能以示範場域的理想條件來改造。

曾涵筠說，目前已依23座公園改善成果訂定「新北市特色遊戲場設計手冊」，內容包括共融式遊戲場設計原則、公部門執行流程、民眾參與機制、招標方式等，手冊預定9月出版，可做為各處公園施工改造時管理單位參考的依據。

(中國時報)

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