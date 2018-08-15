苗縣規畫BOT 引進醫療中心

苗栗縣政府保住醫療用地，將建設醫療健康園區，盼醫療中心的進駐能造福在地縣民。（何冠嫻翻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

遠雄集團原將於國有財產署所有20.6公頃的苗栗縣後龍鎮土地，興辦「健康生活園區BOO案」，前年解約後停止計畫實施，行政院同意撥用該地給苗栗縣政府，繼續做為醫療用地土地，並補助128萬餘前置作業經費，引進醫療中心興建醫院，改善提升苗栗急重症醫療資源。

中央原訂年底收回

位於後龍鎮20.6公頃的國有土地，在遠雄集團放棄建設健康生活園區後，原預計今年底被中央政府收回並回復為農牧用地。苗栗縣長徐耀昌表示，目前縣內醫療體系唯缺少急重症的醫療資源，因此極力爭取，如今獲得行政院同意撥用繼續做醫療用地。

苗栗縣政府將在原地推動「醫療健康園區BOT案」，引進醫療中心等大型醫療團隊，提升苗栗醫療資源，造福在地縣民，同時財政部還補助128萬2500元經費，做為苗縣衛生醫療健康園區辦理促進民間參與前置作業費用。

如今經費、土地已到位，苗栗縣政府衛生局副局長楊文志表示，目前將招募廠商並擬定BOT促參契約，待醫療中心進駐後，將興建450床的醫院，針對處理腦中風、心臟病、孕婦、新生兒與重大創傷等急重症病患。

10月中旬公告招標

衛生局長張蕊仙也表示，等完善的政策協商完畢，10月中旬將公告招標，盼能引進專業的醫療中心，彌補苗栗醫療資源的不足，且將努力規畫醫療健康園區BOT案，提升苗栗的醫療資源與民眾就近就醫環境。

(中國時報)

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