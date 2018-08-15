保留黎明幼兒園 蔣月惠聲援

多個自救團體14日上午聚集在台中高院前聲援黎明幼兒園，學童也站出來捍衛權益。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

台中市黎明自辦重畫、黎明幼兒園拆遷案進入更三審，14日在台中高分院召開言詞辯論庭，來自各地的重畫地拆遷自救會與屏東縣議員蔣月惠也到現場聲援，蔣月惠氣憤指出，只要土地被有權勢的財團看上、就會變成他們的，弱勢者家庭代代相傳的東西都沒了。

土地被財團看上 弱勢無力

「捍衛司法正義，守護黎明幼兒園！」抗議群眾高舉布條，站在台中高等法院外吶喊。黎明幼兒園園長林金連說，全台各地有許多居住權受害者，都到場聲援黎明幼兒園，大家為保護自己的家園流血流汗，「若國家不能保護孩子，我們自己保護」。

律師指出，此案進入最高法院審理時，法官認為黎明重畫會理監事選舉過程有重大瑕疵、其合法性應詳查，且配地訴訟尚未確定、原地主尚未喪失土地所有權，被最高法院發回更審，呼籲法官在審理時應更加嚴謹，並在最高法院判決的原則下，做出妥適判決。

為聲援黎明幼兒園，蔣月惠清晨3點就搭客運到台中。她表示，之前公勇路重畫案抗爭時，林金連曾到屏東力挺，這次決定來聲援黎明幼兒園。

重畫地拆遷 政府縱容權勢

蔣月惠強調，獎勵自辦重畫方案具有很大瑕疵，居於弱勢的反對戶表達機會很少、多數都是具有權勢的財團在說話，政府更縱容這些有權有勢者，「若是他們看上了這個地方、把土地畫進去，這個地方好像就是他們的了，之後再補程序，對弱勢者來說根本是不公不義」。

台中高分院指出，該案14日經長達90分鐘言詞辯論，已辯論終結，將於9月11日宣判。

(中國時報)

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