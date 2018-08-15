用感情種米 素人女農奪第一

2018年08月15日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣太保市農會14日舉辦稻米品質競賽，半路出家的洪秀儒，5年前接手已逝父親的5分多地開始種稻子，今年第一次參賽竟打敗眾多前輩拿下第一名，將代表太保市參加「台灣稻米達人冠軍賽」，洪秀儒很感謝產銷班父執輩花心力指導她這個素人，加上自己用感情照顧，「三餐加宵夜賣力巡田」，才種出受肯定的米。

前進稻米達人賽

稻米是太保市主要農作物，種植面積多達1900公頃，其中有機米種植面積逐年增加，現已有近50公頃，為讓有機米產銷班員良性競爭，農會每年舉辦台梗2號的有機米品質競賽，14日複賽共有17位農民參加，評分項目包括稻米或稻穀的品質規格、蛋白質含量、糙米和白米外觀，以及熟飯口感等，現場計分後，取6名優勝者和前3名。

自學自種一手包

獲得冠軍，洪秀儒坦言很意外，說她原本跟丈夫一起從事玻璃生產，5年前父親過世，身為家中獨生女，不捨父親的田沒人種，從沒學過怎麼種稻子的她，打定主意接下棒子，開始自學自種，從無到有全由她一人包辦，雖然辛苦，又靠天吃飯，但母親很開心父親務農一輩子，終於後繼有人。

洪秀儒伯父洪三能昨也獲得優勝，伯姪倆相互打氣，洪三能誇姪女雖然半途出家，卻很肯學，也吃得了苦，種出第一名「我替她開心」。太保農會總幹事黃麗貞除對太保出產的米有信心，也說競賽不是比輸贏，是讓農友們彼此間教學相長，一起種好米。

(中國時報)