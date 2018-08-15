台東熱氣球 造訪人次創新高

為期45天台東鹿野高台熱氣球圓滿落幕，共吸引90萬人次造訪，創下歷年紀錄。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

為期45天的台東熱氣球嘉年華，在13日晚間的閉幕光雕音樂會中畫下完美句點，台東縣政府14日表示，今年活動吸引了90萬人次造訪，與去年48萬人次幾乎翻倍成長，也創造了近20億元商機。

45天活動 吸90萬人次

台東縣政府交通及觀光發展處副處長王國政表示，國際熱氣球嘉年華自6月30日開幕以來，造訪遊客人數爆量，估計有90萬人次，比去年48萬人次幾乎翻倍，也突破了2012年的紀錄，是8年來遊客人數最多的1年。

他說，平常只有假日停車場才會爆滿，但是從8月3日開始，連平日都有大量車潮湧入，縣府緊急啟動接駁，紓解人潮，也累垮辛苦的工作人員，未來在交通動線、停車空間及活動內容方面，都還可以思考改善，才能延長遊客停留在台東的時間。

活動結束 住房率仍高

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，今年暑假人潮比過去幾年還多，台東市區平均訂房率達8成，鹿野地區則有9成，雖然熱氣球季結束，至月底的住房率仍維持在6成5至7成。她說，忙完熱氣球，暑假已不知不覺過了一半，除了感謝熱氣球外，也要感謝天公作美，颱風過門不入。

縣長黃健庭表示，今年熱氣球活動邀請到39顆吸睛的造型球，是歷年之最，8場光雕音樂會，每場都吸引上萬人潮，13日晚上的閉幕光雕音樂會，為他任內最後1場熱氣球嘉年華畫下完美句點，2019年夏天，大家相約鹿野高台再相見。

(中國時報)

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