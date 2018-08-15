霸占車格逾30天 市府修法強拖

2018年08月15日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市停車一位難求，卻有不少汽機車強占車格，一停就賴著不走，因北市現行無「法」處理這類「霸王車」，北市停管處修訂「台北市處理妨礙道路交通車輛自治條例」，未來只要車輛停放同一格位超過30天，又未繳停車費，將直接拖吊移置保管場，該法案今送入議會法規會審議，若修法順利最快明年元旦上路。

北市停車格供不應求，但仍常見車輛久停又不繳費，曾有議員踢爆車輛長占車格達250多天，市府卻無能為力。停管處管理科長謝君毅說，現行自治條例僅能針對違規車輛進行拖吊、移置，無法處理「久停車輛」，放眼全台只剩北市和嘉義縣無法源依據，因此有修法必要。

謝君毅說明，現行若有車輛久停欠費，會經過平信催繳、雙掛號催繳、開立處份書等程序，移送行政執行分署後才會強制執行。不過，即使是強制執行，通常會從車主帳戶扣抵薪資繳費，不見得會拖吊車輛，倒頭來還是難解決車輛問題。

為此，停管處修訂自治條例，更名為「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，未來車輛只要在路邊停車格同一格位，只要停放超過30天，或是在路外停車場進場超過30天且未繳費，將直接拖吊並移置。謝君毅強調，為提升路邊車格周轉率，就算停放同一格位30天均有繳費，仍會強制拖吊，此為這次修法較大的突破。

至於車輛被拖吊至保管場後，汽車需繳交900元移置費、每半天100元保管費，機車則需繳200元移置費、每半天25元保管費。若車輛公告3個月無人認領，停管處會拍賣車輛，拍賣所得扣除移置費、保管費等必要費用後，將依法提存。該法案今將進議會法規會初審，若修法順利，明年元旦可上路。

(中國時報)