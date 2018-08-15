新聞透視－維管機關各做各 共融美意難實現

2018年08月15日 04:11 中國時報 譚宇哲

新北市推動特色公園共融式遊戲場改造，雖透過城鄉局成立協調平台來橫向溝通，但遊戲場改造仍由各個公園維管機關主導推動，公園主題無法明確區分，共融式遊具設計及管理維護也沒有統一評估的指標，導致不同特色公園共融式遊戲場的品質出現落差，共融美意難以全面實現。

新北市公園維管機關包含綠美化環境景觀處、體育處、高灘地工程管理處、各地區公所等既多且雜，在推動特色公園共融式遊戲場改造過程中，往往對於主題各有定見，也常礙於經費限制，無法將公園拆掉重蓋，量身打造一個共融式場域的特色公園。

因此，新、舊公園改造後便出現部分遊戲場共融性不足、主題設計品質有落差的情形，即便協調平台提供跨局處合作資源，但維管機關各做各的公園改造，預算、場地條件皆不同，仍難統整出品質條件均等的特色公園。

新北市審計處就在總決算審核報告中建議，為了統籌資源及規畫公園共融式遊戲設施，達到提高公園管理及相關計畫執行效能，除了組成跨部門長期協調平台，也可成立專責單位，深入研究並定期檢討改造公園共融式遊戲場的可行性。

共融式遊戲場是國際趨勢，但特色公園的共融式遊戲場應該有統一的選址條件、設計要件、維管標準等，才能確保品質，繼續讓維管機關各做各的，只會讓政策美意打折扣。

(中國時報)