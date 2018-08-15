新聞透視－維管機關各做各 共融美意難實現

友善列印
中國時報

新北市推動特色公園共融式遊戲場改造，雖透過城鄉局成立協調平台來橫向溝通，但遊戲場改造仍由各個公園維管機關主導推動，公園主題無法明確區分，共融式遊具設計及管理維護也沒有統一評估的指標，導致不同特色公園共融式遊戲場的品質出現落差，共融美意難以全面實現。

新北市公園維管機關包含綠美化環境景觀處、體育處、高灘地工程管理處、各地區公所等既多且雜，在推動特色公園共融式遊戲場改造過程中，往往對於主題各有定見，也常礙於經費限制，無法將公園拆掉重蓋，量身打造一個共融式場域的特色公園。

因此，新、舊公園改造後便出現部分遊戲場共融性不足、主題設計品質有落差的情形，即便協調平台提供跨局處合作資源，但維管機關各做各的公園改造，預算、場地條件皆不同，仍難統整出品質條件均等的特色公園。

新北市審計處就在總決算審核報告中建議，為了統籌資源及規畫公園共融式遊戲設施，達到提高公園管理及相關計畫執行效能，除了組成跨部門長期協調平台，也可成立專責單位，深入研究並定期檢討改造公園共融式遊戲場的可行性。

共融式遊戲場是國際趨勢，但特色公園的共融式遊戲場應該有統一的選址條件、設計要件、維管標準等，才能確保品質，繼續讓維管機關各做各的，只會讓政策美意打折扣。

(中國時報)

霸占車格逾30天 市府修法強拖 埤塘搞墜機 裝置藝術挨批

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。