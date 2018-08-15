埤塘搞墜機 裝置藝術挨批

市議員周玉琴表示，飛機在埤塘上，就像是墜機，跟地方沒有結合。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

裝置藝術搞飛機！814是空軍節，今年桃園地景藝術節，市府文化局在楊梅一處埤塘以飛機造型為主軸，象徵水漾埤塘，不過遭到市議員周玉琴痛批飛機在水上，只有一種情況，就是墜機，不符合當地的民情，楊梅富岡跟飛機有什麼關係？市長鄭文燦表示，這是知名藝術家劉柏村的作品，想帶給民眾不一樣的感受。

周玉琴說，她對於文化局計畫在埤塘設置的飛機裝置藝術，提出不一樣的看法，希望結合富岡農村，而不是找來一架埤塘墜機的意象「搞」市長的飛機。

「飛機不說飛機心裡苦，客家意象何處尋？楊梅埤塘找飛機。」周玉琴說，鄉親向她反映，埤塘池中飛機裝置藝術與農村景象不搭調，一條牛、一隻鴨子都比較符合富岡的農村意象，好像是文化局在「搞」市長的飛機。

周玉琴說，池塘裡一架飛機噴著水要起飛，某種涵義是可以，但是看到飛機在池塘，唯一的狀況是墜機，網友甚至揶揄，「山上的巴黎鐵塔與池塘的造飛機一樣創意十足！」

鄭文燦表示，「水漾飛機」是知名藝術家劉柏村所製作，2017桃園地景藝術節時，在觀音廣福地區創作「花非花．樹非樹」裝置藝術品，受到大家肯定，飛機意象裝置藝術以水景為主題呈現，夜晚將有多樣燈光照明，帶給市民不一樣的感受，文化局長邱莊秀美表示，會再與藝術家討論。

(中國時報)

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