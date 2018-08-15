參與式護樹 保育阿里山櫻花

嘉義林區管理處期望透過護樹活動，讓在地居民及維護管理者親手愛護阿里山櫻花。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義林區管理處與七星環境綠化基金會於13、14日在阿里山國家森林遊樂區，共同辦理參與式護樹宣導活動，嘉義林管處作業課課長康素菁表示，選擇沼平公園中7、8年生的櫻花小樹，進行基地土壤狀況檢測，希望為櫻花樹營造一個舒適棲地環境，未來成為阿里山花季綻放的一員。

由七星環境綠化基金會技術組組長游象君及2名技師，帶領當地居民、綠美化廠商及林管處該地工作站人員，約20人實際動手執行植穴改善的工作，游象君表示，護樹除了灌溉及例行性的維護管理外，更重要的是棲地土壤的空間管理，也希望透過活動，讓大家注意跟樹木保護有關的話題。

游象君帶領學員們，從檢視成長狀況不良的櫻花基地現狀開始，作基地外圍開挖，檢測土壤硬度，觀察植株根系開展、分布的情形，釐清植株生長狀況，接著進行基地表土剔除，重新回填調配好的土壤，誘導上層新根系重新伸展，並促進回復樹勢發展。

康素菁說，林管處近年來持續推行護樹活動，「不只種樹，護樹也很重要」，每年對象不同，今年針對林管處員工進行再教育，護樹不只是施肥割草，棲地認識也相當重要，例如，沼平公園土壤較黏，對櫻花樹來說並不理想，就要想辦法改善土壤問題。

嘉義林區管理處處長張岱表示，櫻花是阿里山國家森林遊樂區的瑰寶，期望透過護樹活動，讓在地居民及維護管理者，親手愛護阿里山櫻花，凝聚在地護樹觀念，綻放出美麗色彩。

(中國時報)

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