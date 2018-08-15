童趣彩繪 把垃圾場變可愛了

2018年08月15日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府在虎尾鎮興建垃圾「機械處理系統」，目前依進度進行組裝，系統周邊牆壁請國小學童協助彩繪，14日50餘名學童前往虎尾資源回收場參訪後開始彩繪，近距離了解「機械處理系統」設備，上了一課寓教於樂的環境教育。

雲林縣因缺乏焚化爐，垃圾必須運往外縣市焚化處理，之前曾因各地焚化爐維修導致縣內垃圾危機，雲林縣環保局因此與環保署共同規畫興建「機械處理系統」解決垃圾問題，日後再進階成為「機械生物處理系統」。

虎尾資源回收場的「機械處理系統」已進行組裝中，由於放置「機械處理系統」場地牆面需要重新粉刷彩繪，虎尾清潔隊14日以夏令營方式邀請小朋友們前來彩繪，同時解說「機械處理系統」如何將垃圾變成再生燃料。

小朋友對於垃圾可以回收變成燃料感到很有趣，提問「燃燒時會不會有臭味」、「我們要如何分類垃圾才能製成再生燃料」，隨後動手彩繪牆壁，為解決縣內垃圾問題貢獻一己之力。

虎尾鎮長林文彬表示，目前「機械處理系統」組裝進度順利，感謝縣長李進勇向中央極力爭取經費，並請縣環保局與相關單位全力協助，環保署環境督察總隊也請台電協助，專案處理機具所需的用電與配電設施。

縣環保局指出，生活垃圾或一般事業廢棄物經由「機械生物處理系統」處理，可產製均質再生燃料，雲林縣將是全國第一個設置「機械生物處理系統」縣市，最快2020年建置完成，估計每年可處理8萬5000噸生活垃圾。

(中國時報)