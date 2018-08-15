逆境向學 清寒生獲港都助學金

2018年08月15日 04:11 中國時報 柯宗緯 、實習記者陳家莉／高雄報導 、實習記者陳家莉／高雄報導

出生單親家庭的黃加棟乖巧早熟，歷經生活磨難與挑戰，沒被擊倒，反而越挫越勇，今年考上台科大建築系。而由單親媽媽帶大的陳思吟家境不富裕，但她勤學向上，近日也錄取台大國企所碩士。14日港都聯合助學金發放，277名清寒子弟受惠。

18歲黃加棟身形高，但臉上猶透露些許稚氣；從事保險業務員的媽媽，獨立撫養他與弟弟長大，他高中時利用課餘時間，到叔叔的家具行搬取貨物，打工賺取零用錢，他幾乎沒什麼物慾，從小養成儲蓄習慣。

他對建築特別感到興趣，總愛騎著單車環繞高雄市區，觀察城市建築物特色。他在高中畢業前，已考取工程測量乙級證照及AutoCAD國際認證，這學期透過繁星計畫上台科大建，夢想當建築師，藉此改善家計外，也盼有能力時回饋社會。

陳思吟是中低收入戶，爸爸擔任業務員，撫養她與妹妹。她不因經濟狀況而自卑，反而砥礪自己成長，去年多益成績拿下975分高分，這學期錄取台大碩士。

昨高市社會局與高市慈善團體聯合總會合辦「港都聯合助學暨展翅工程服務方案相見歡活動」，高雄市長代理市長許立明認助的5名學子也在當中。他說，這5名小天使年紀從小五到國二，最近收到他們來信，訴說生活日常，喜歡的科目及興趣，雖然文字簡單，但他看了心情豁然開朗。

(中國時報)