逆境向學 清寒生獲港都助學金

14日港都聯合助學金發放，277名清寒子弟受惠。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
、實習記者陳家莉／高雄報導

出生單親家庭的黃加棟乖巧早熟，歷經生活磨難與挑戰，沒被擊倒，反而越挫越勇，今年考上台科大建築系。而由單親媽媽帶大的陳思吟家境不富裕，但她勤學向上，近日也錄取台大國企所碩士。14日港都聯合助學金發放，277名清寒子弟受惠。

18歲黃加棟身形高，但臉上猶透露些許稚氣；從事保險業務員的媽媽，獨立撫養他與弟弟長大，他高中時利用課餘時間，到叔叔的家具行搬取貨物，打工賺取零用錢，他幾乎沒什麼物慾，從小養成儲蓄習慣。

他對建築特別感到興趣，總愛騎著單車環繞高雄市區，觀察城市建築物特色。他在高中畢業前，已考取工程測量乙級證照及AutoCAD國際認證，這學期透過繁星計畫上台科大建，夢想當建築師，藉此改善家計外，也盼有能力時回饋社會。

陳思吟是中低收入戶，爸爸擔任業務員，撫養她與妹妹。她不因經濟狀況而自卑，反而砥礪自己成長，去年多益成績拿下975分高分，這學期錄取台大碩士。

昨高市社會局與高市慈善團體聯合總會合辦「港都聯合助學暨展翅工程服務方案相見歡活動」，高雄市長代理市長許立明認助的5名學子也在當中。他說，這5名小天使年紀從小五到國二，最近收到他們來信，訴說生活日常，喜歡的科目及興趣，雖然文字簡單，但他看了心情豁然開朗。

(中國時報)

童趣彩繪 把垃圾場變可愛了 離譜！醉警毆打議員 踹狗還譙髒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。