離譜！醉警毆打議員 踹狗還譙髒話

2018年08月15日 04:11 中國時報 張穎齊 、李怡萱╱基隆報導 、李怡萱╱基隆報導

誇張劣警！基隆市警察局第二分局偵查佐吳清男（52歲）14日凌晨0時許，喝得醉醺醺，行經信二路某間銀行前時，看國民黨基隆市議員韓良圻遛狗，竟發酒瘋朝狗狠踹，還怒譙三字經，並對韓動粗，基隆市警局表示，已對吳員進行大過、調職等嚴懲。

據了解，吳員當時酒後在家附近散步，看見韓在遛狗竟不分青紅皂白踹狗，韓見狀質問「為什麼要踢我狗？」不料吳反倒口出穢言，主動碰觸韓，2人相互拉扯，過程中韓的手臂因此被抓傷，一旁路人見狀趕緊上前勸架，韓則前往衛生福利部基隆醫院就診驗傷。

韓良圻表示，吳先對他動手，但並沒有毆打他，強調「我可是練家子！怎麼會讓他打我！」事後雖願意原諒吳，但要求對方要捐出20、30萬元給公益團體，否則就提告傷害。

14日上午，基隆市警局副局長蘇永芳、督察長林詮峰與二分局長林振明等人帶著吳清男當面向韓良圻道歉，並說明會強化警紀維護。蘇永芳表示，吳員刑事傷害部分將移送基隆地檢署，對狗施虐則依動保法請動保所裁罰，且因吳員違反品操紀律或言行失檢，影響警譽情節重大，記一大過處分，並改調制服警察及調離原單位，列教育輔導。

據悉，吳員從警20餘年，平時性格沉默寡言、孤僻，先前在基隆市警察局刑警大隊科技隊任職，2000多年曾涉嫌一起毒品尿的調包案，後來獲判無罪，改調少年隊。本月8日因為6年條款改調基隆市警察局第二分局偵查隊偵查佐，不料上任不久後就發生毆打議員事件。

(中國時報)