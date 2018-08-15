2018年08月15日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

新北市淡水河流域13日出現大量魚群暴斃，上萬條死亡魚群順流而下，14日進入台北市大稻埕瑪頭一帶，沿岸驚見大量魚屍。北市環保局14日緊急動員8車71人進行撈除作業，光是上午就清理近3000公斤魚體，數量相當驚人，由於17日將舉辦大稻埕音樂祭，環保局將加速清理，避免影響活動進行。

北市環保局指出，前天新北市新海橋、新月橋周邊出現大量魚群死亡，魚隻順著大漢溪進入淡水河主流，漂流到台北市端，北市接獲通報後，第一時間加派人員處理。由於死亡為單一魚種烏仔魚，吳郭魚活動正常，綜合研判這次事件是大漢溪河段水中溶氧偏低所致。

環保局昨進一步派員到重陽橋、台北橋、忠孝橋、華江橋、馬場町公園等5處檢測水質，測得溶氧為1.9到3.1mg/L，水溫為30.4到30.9度、pH值7.2，顯示淡水河本流水質正常，為求慎重已採集魚體送驗，並持續派員監測河川水質。

北市水利處昨也派履帶式作業船加速打撈，同時調派原基隆河作業船隻支援，共出動8艘船次；環保局則派員協助撈除魚體，截至昨上午共清理2980公斤魚體。

由於大稻埕地區8月17日到19日將舉辦河岸音樂祭，為維持岸際環境衛生，環保局已派沖洗水車及消毒人員機具，加強以稀釋漂白水消毒及沖洗，避免產生惡臭，後續會加速清理，活動前一定會處理完畢。

(中國時報)