藍綠齊轟柯 拿世大運拚選舉

2018年08月15日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市府即日起舉辦世大運周年活動挨批，台北市長柯文哲14日受訪時反擊批評者，「台灣就是這樣啊，為了打擊你不惜把國家搞垮，就是這種文化。」但北市藍綠議員則批柯雙重標準，自己明明說絕不會拿世大運成果當作連任跳板，現在卻辦周年活動，更痛批柯花公家的錢拚選舉，還「假掰」裝做很低調。

柯澄清 為辦賽事做參考

柯文哲去年7月接受媒體訪問時曾說，世大運是該替國家做的事，不要每件事都想到明年選舉要用，有這種念頭就會辦得奇奇怪怪；但時隔1年，北市府卻將舉辦世大運周年活動，包括即起展出的文物展、研討會，另因雅加達亞運賽程近日也將展開，北市府還打算在信義香堤廣場舉辦運動賽事直播，主打「上次，我們回家比賽！這次比賽，我們都在！」引發消費世大運的批評。

柯文哲解釋，怕人家講花錢為自己行銷、選舉，所以辦得很低調，乾脆簡單文物展，另外把過去辦的經驗、知識留下來，將來辦大型賽事就有基礎可以參考，順便邀請民眾看雅加達亞運的直播，一起喝啤酒為選手加油。

柯文哲昨雖大力澄清，但北市藍綠議員仍不買帳。民進黨議員簡舒培諷刺，柯文哲曾說絕不會拿世大運成果當作連任跳板，現在一再利用世大運光環成就自己，試問辦這些活動除了對柯個人有益，北市運動選手有因此改善環境、獲得更多資源嗎？奉勸柯不要雙重標準，好好兌現自己的承諾，不要再消費世大運。

國民黨議員汪志冰也直言，當初若不是郝龍斌成功申辦，哪來的世大運，柯文哲把功勞全往身上攬，抹滅前人的貢獻，非常不厚道。她痛批，柯擺明是花公家的錢消費世大運，營造選舉舞台，還「假掰」裝做很低調，世大運是去年的事，大家都還記憶猶新，到底有什麼好回顧？

記者會 未見功臣蘇麗瓊

不僅如此，既然是要回顧世大運，昨天活動起跑記者會上，卻不見在世大運期間勞苦功高的前市府祕書長蘇麗瓊。對此，柯文哲並沒有多說，僅表示應該有寄邀請卡，但是蘇應該也很忙；蘇麗瓊昨則未接手機，無法取得回應。

(中國時報)