四大政見誰抄誰的 侯蘇互槓

2018年08月15日 04:11 中國時報 葉德正 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜接受專訪提出四大政見，蘇貞昌競選辦公室14日直指侯友宜抄襲蘇政見，「不是厚友誼，是厚臉皮」：侯友宜辦公室回嗆強調，所有政見都早於蘇貞昌，老縣長已從「收割王」進化為「抹黑王」，雙方煙硝味濃厚。

蘇辦嗆收割政績厚臉皮

侯友宜接受雜誌專訪，說明「安居新北4政策」包括公辦都更、公托4年翻倍、各區發展產業特色、科技安全城，但蘇貞昌陣營發言人、立委羅致政批評侯友宜4政策與蘇貞昌7月24日政策主軸發表會提出的「四大支柱」幾乎一樣。

張宏陸也對侯將「降低機車失竊率」收割為自己當警政署長時的政績，質疑「怎麼可能只靠警政署長做到」，侯竟把團隊努力變個人功勞，「這不是厚友誼，而是厚臉皮！」

侯辦不甘示弱，發言人賴冠群回嗆，老縣長放任兩尊「黑白郎君」發言人「黑白亂講」，已從收割王，進化成抹黑王，讓全體新北市民見識什麼「選舉全奧步」。

賴冠群表示，關於捷運都更，侯友宜早在3月31日國民黨新北市長初選政見說明會，就提出都更政見「捷運到哪裡、都更到哪裡」；公托部分，侯具體提出「要在4年內運用學校閒置教室和回饋空間，倍增托育量，至少再增加3100位收托量。」反觀蘇老縣長任職台北縣長6年半，一所公托中心也沒蓋。

賴冠群說，「科技防衛城」是侯友宜副市長任內的全國首創政績，而「科技安全城」則是在既有基礎上的升級版本，別忘了老縣長誇口的3個月改善治安，是侯友宜辦到的，老縣長怎可以選舉一到就過河拆橋，忘恩負義。

侯做了老縣長沒有做的

侯友宜在永和受訪時也反駁說，他當副市長7年多，「很多事情一直都在做，是老縣長沒有做的。」像是國民運動中心、軌道建設、托育、托老等，更重要是治安部分，不斷與時俱進，要提升到科技治安，全面建構的一個未來城市。

國民黨新北市議員參選人葉元之、江怡臻跳出來反擊，葉元之說，蘇貞昌現在兩個策略「好的是自己、壞的是別人」，根本是臉皮厚、愛說謊的「白賊昌」；江怡臻則說，新北市府7年多努力，被蘇貞昌團隊收割，根本是「沒做事的人指責有做事的人」、「衝衝衝淪落到只會衝康？」

(中國時報)