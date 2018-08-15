竹縣恢復營養午餐 墊付1.6億

新竹縣長邱鏡淳14日宣布今年9月至12月，恢復免費提供營養午餐政策。 （莊旻靜翻攝）

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中國時報
／竹縣報導

選舉端牛肉？新竹縣長邱鏡淳14日在縣務會議中，為考量教育及平等，宣布9月起至12月恢復免費供應國中小學生營養午餐，縣府為此支出1億6289萬4376元，也被外界視為是為選舉開支票。

補發老人年金、警消津貼

由於財政陷入困境，新竹縣政府2017年1月2日大砍8項非法定社會福利支出，其中包含中小學營養午餐，從全面提供改為補助弱勢學生，由校方認定學生狀況即可，新竹縣長邱鏡淳表示，在少子化及年金衝擊狀況下，考量民眾生活辛苦，以及縣府撙節開支，在縣議會同意之下，決議通過此項墊付案，以回應民眾心聲。同時，邱鏡淳也表示，將會補發老人年金以及警消的超勤津貼等，也是縣府撙節開支下因應。

楊文科徐欣瑩 認同此舉

國民黨提名的新竹縣長參選人楊文科立即回應，縣府此舉與他的政見一致，未來若當選會做好財政管理，明年1月不僅接續政策，還會加碼每人5元的營養午餐補助，並推動有機營養午餐食育政策。

不過參選縣長的民國黨主席徐欣瑩則回應，免費營養午餐政見她已於去年提出，質疑縣府過去為何砍福利，選舉前又恢復營養午餐？她也強調，未來若當選，也會恢復營養午餐，並增聘營養師照顧學童健康，配合在地農業產銷，也提升農村收益。

同樣角逐縣長之位的立委林為洲表示，他將在立法院爭取經費，由中央定額補助，降低地方政府負擔，他也質疑縣府決議，若恢復免費供應「當初為何要停」？民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方表示，感謝縣府肯定他所提的政見，也質疑，早該執行為何等到選舉時才恢復？相信縣民會作出有智慧的選擇。

(中國時報)

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