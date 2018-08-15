埔鹽鄉長7搶1 比議員選將多

2018年08月15日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉長楊福地2任屆滿，鄉長寶座之爭熱鬧滾滾，包含國、民兩黨提名人選，共有7人明確表態參選意願，藍綠黨內初選後未獲提名者，亦呈現繼續選到底態勢。地方笑稱，鄉內想當鄉長的比想選縣議員的還要多。

2女將表態 影響泛藍整合

國民黨提名47歲施建樑，其父親為已故省議員施松輝，曾參選鄉長、縣長，但都失利；他任職縣府工務處長達17年，嫻熟公部門運作，在地方支持呼聲下，辭去公職、繼承父親衣缽參選。

已連任4屆鄉民代表的54歲黃素錦，為國民黨埔鹽鄉黨部婦女專員，未獲黨提名後，並未退出選局，仍持續拜會基層、尋求支持，有意以無黨籍身分選下去。

現任鄉代會主席42歲許文萍，上上屆代夫出征當選，上屆及本屆選上主席，實力雄厚；早在年初就宣布參選，她與黃素錦同屬鄉代表第2選區，兩人若參選到底，勢必影響泛藍選票的整合。

民進黨提名38歲謝采芳，為前代表會主席、現任埔鹽鄉調解委員會主席謝新呈之女，曾任立委洪宗熠服務處助理，2月底黨內初選大勝，形象清新被看好。

綠提名新秀 老將退黨參選

68歲林斯明在上屆和本屆鄉長選舉都參選，與現任楊福地對決，但皆以6000多票落選，黨內初選落敗後宣布退黨、參選到底。

前民政課長56歲陳東松，現任雲林縣麥寮鄉公所主祕，在前雲林縣長蘇治芬任內，曾擔任計畫處長，公職歷練完整，2002年曾參選鄉長，如今再以遊子返鄉建設訴求，爭取認同。連續擔任4屆石埤村長的53歲施燈源，亦早早就在鄉內各處插旗表態參選。

(中國時報)