吳芳銘選到底 綠促辭副縣長

2018年08月15日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣副縣長吳芳銘14日在節目中表態，年底嘉義縣長這一仗他是玩真的，「會參選到底」，旋即遭民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠質疑他利用副縣長身分為自己選舉造勢，要求立辭副縣長一職。吳芳銘反駁「我心理坦蕩蕩，沒有忙於選舉而不問公務」，也說只要登記，「適當時機就會辭」，反要黨部「壓力不要太大」。

會退黨 適當時機就辭

吳芳銘昨受訪時再次強調他不是任何人的報復工具或棋子，「我自己決定，我自己選」，會主動退黨，就算沒有選也會辭副縣長，不接受任何職位安排，指嘉縣一派一黨一人領導的狀況應該被破除，雖然年底是場不對稱的戰爭，但他選擇當無黨籍候選人，會從人民的角度來思考，相信人民會有自己的選擇。

吳芳銘的重申表態引來林沐惠的批評，指縣府兩大巨頭，一個忙出國，一個忙選舉，讓縣政唱空城，「對縣民不公平」，尤其鄉鎮很多活動吳芳銘都不請自來，卻因致詞過長變個人秀，造成活動單位困擾，加上黨部亦接獲投訴，指吳芳銘搭乘公務車前去拜訪國民黨中央委員，「這不是為了自己的選舉嗎？」請吳芳銘即刻辭去職位。

沒忙於選舉 不問公務

對林沐惠的聲明內容，吳芳銘感到莫名其妙、一頭霧水，澄清他14日早上有請假，但不到11點就回嘉義參加太保市農會的活動，且縣府有三長代理制，手機通訊軟體均發達，無礙政事溝通與掌握，他幾乎天天在縣內為地方發展和行銷奔走有目共睹，也從未在縣府舉辦的相關活動提及選舉，「心理坦蕩蕩」，沒有忙於選舉而不問公務。

(中國時報)