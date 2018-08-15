吳芳銘選到底 綠促辭副縣長

嘉義縣副縣長吳芳銘14日重申年底嘉義縣長「我是選真的」；民進黨縣黨部主委林沐惠要求他即刻辭去副縣長。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣副縣長吳芳銘14日在節目中表態，年底嘉義縣長這一仗他是玩真的，「會參選到底」，旋即遭民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠質疑他利用副縣長身分為自己選舉造勢，要求立辭副縣長一職。吳芳銘反駁「我心理坦蕩蕩，沒有忙於選舉而不問公務」，也說只要登記，「適當時機就會辭」，反要黨部「壓力不要太大」。

會退黨 適當時機就辭

吳芳銘昨受訪時再次強調他不是任何人的報復工具或棋子，「我自己決定，我自己選」，會主動退黨，就算沒有選也會辭副縣長，不接受任何職位安排，指嘉縣一派一黨一人領導的狀況應該被破除，雖然年底是場不對稱的戰爭，但他選擇當無黨籍候選人，會從人民的角度來思考，相信人民會有自己的選擇。

吳芳銘的重申表態引來林沐惠的批評，指縣府兩大巨頭，一個忙出國，一個忙選舉，讓縣政唱空城，「對縣民不公平」，尤其鄉鎮很多活動吳芳銘都不請自來，卻因致詞過長變個人秀，造成活動單位困擾，加上黨部亦接獲投訴，指吳芳銘搭乘公務車前去拜訪國民黨中央委員，「這不是為了自己的選舉嗎？」請吳芳銘即刻辭去職位。

沒忙於選舉 不問公務

對林沐惠的聲明內容，吳芳銘感到莫名其妙、一頭霧水，澄清他14日早上有請假，但不到11點就回嘉義參加太保市農會的活動，且縣府有三長代理制，手機通訊軟體均發達，無礙政事溝通與掌握，他幾乎天天在縣內為地方發展和行銷奔走有目共睹，也從未在縣府舉辦的相關活動提及選舉，「心理坦蕩蕩」，沒有忙於選舉而不問公務。

(中國時報)

埔鹽鄉長7搶1 比議員選將多 陳其邁母雞帶小雞 拉抬選情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。