陳其邁母雞帶小雞 拉抬選情

2018年08月15日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌14日南下高雄市，與市長參選人陳其邁合體組成「緊衝連線」；至於為何未邀台北市長參選人姚文智南下，陳其邁表示，中央黨部未來會有整體規畫，但他也展現大母雞氣勢，所到之處，參選的黨籍市議員幾近全員到齊。

綠議員參選人搶曝光

蘇貞昌南下參觀亞洲新灣區，盛讚謝長廷、陳菊市長努力建設高雄，此行是南下取經，並肯定「陳其邁會做事」，當市長會讓高雄更好。相信陳其邁當選後，一定能延前兩位市長的建設，高雄會持續發展。

陳其邁擔任代理市長時，就已爭取高雄港未使用的碼頭，轉型供做亞洲新灣區灣建設空間。

陳其邁則說，邀蘇來高雄未來發展重心的亞洲新灣區，是因為蘇是前輩，推動地方創生有成，當面請益。

陳其邁也笑說，自己常要求同仁效率而催促「緊、緊、緊（台語快的意思）」，而大家都知道蘇貞昌的「衝衝衝」，合組「緊衝連線」，未來高雄與新北攜手合作，蘇貞昌的魄力加上自己要求提升行政效率，共同推動促成城市進步。

陳其邁也展現大母雞氣勢，黨籍市議員參選人幾近全員到齊，緊緊跟隨陳的腳步，爭相站在陳的身旁提高曝光度。

姚文智未回娘家看看

媒體好奇是否會邀請曾追隨前市長謝長廷在高雄打拚、曾任高市府新聞局的台北市長參選人姚文智，回到娘家看看。

陳其邁表示，中央黨部未來會有整體規畫。

(中國時報)