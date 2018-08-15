蓋公宅沒達標 柯挨批獨攬功

市議員洪健益質疑，市府不僅4年2萬戶公宅跳票，市長柯文哲還獨攬功勞。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲上任後積極推動公共住宅，喊出「4年2萬戶」公宅目標，截至今年底完工及發包、施工中的公宅共1萬2330戶，執行預算949.87億元，屢屢遭外界質疑跳票，都發局14日赴議會工務委員會專案報告，市議員洪健益質疑，市府不僅公宅政策未達標，且中央有補助預算，市長柯文哲卻獨攬功勞，呼籲市府做事要厚道一點。

都發局長林洲民昨赴工務委員會進行公宅、公辦都更等議題專案報告，林洲民指出，2015年至2018年公宅基地施工中及完工共35處、12330戶，如果涵蓋規畫中及都更分回總計達19923戶，工程執行預算為949.87億，今年底將大量動工，一切按照規畫執行。

洪健益指出，市府聲稱2萬戶公宅，幾戶取得建照？是否會變卦？都發局答覆，實質建築物部分都發包，有些待發包或等廠商進場，但不影響規畫戶數；洪進一步表示，柯把公宅當成政績，但並非都是柯尋找財源新建，中央也有部分補助，柯卻把功勞獨自攬在身上，若沒有中央幫忙，市府能多厲害。

對此，都發局坦言，北市950餘億經費中，中央補助40億元，主要是看地方自償性能力做為補助依據，洪健益追問，僅有40億嗎？都發局表示，另有用地補助有4處，工程補助2案共11.9億元。

另外，洪健益還發現，北市斥資16億元經費建置1.5萬支監視器，竟然有高達86％監視器僅有30萬畫素，根本只拍得到人影，無法分辨是台灣還是外籍臉孔，要求盡快汰換；對此，北市警察局長陳嘉昌表示，明年起編列預算規畫，2020年起全面汰換成200萬以上畫素。

(中國時報)

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