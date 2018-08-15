馬陪高掃街 黃偉哲談政策

2018年08月15日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

前總統馬英九（前）1周內兩度到台南為市長參選人高思博（右）及黨籍市議員參選人造勢，14日更陪同車隊掃街拜票，熱情向民眾揮手致意。（曹婷婷攝）

前總統馬英九輔選人氣高，1周內2度到台南陪同國民黨台南市長參選人高思博造勢，14日於市區、永康及仁德進行車隊掃街，所到之處都受到民眾熱情簇擁。民進黨台南市長參選人黃偉哲14日宣布，未來打算建置與火車站場域結合的城市故事館，形成台南火車站文化園區，作為市民或遊客了解台南歷史的最佳入口。

馬英九近來人氣旺，繼8日陪高思博逛武聖夜市，9日到大新營區逛市場及廟宇參拜，昨走訪市區、永康、仁德，在永康造勢一度口誤把台南講成「南投」，不少鄉親心疼喊「總統累了」。

馬英九說，自己當了8年總統，「運氣沒有現在總統好」，但經濟成長、競爭力排行甚至是邦交國斷交方面，都比小英政府好，任內僅甘比亞斷交。他自豪執政時，大陸把兩岸關係看得比外交關係重要，他之所以遵守九二共識，「把這當成雙方共同默契，事情就好做」。

黃偉哲昨偕團隊宣布，規畫中的火車站文園區將以台南火車站為中心，往北串聯市定古蹟原專賣局台南出張所及文創園區，同時將出租雜用的台鐵倉庫進行整體規畫，營造與高雄駁二、台北華山相互映輝的園區。

黃偉哲強調，基於立委的職權，他現在就會爭取預算，讓城市故事館能盡快完成服務市民；未來如有機會成為台南市長，更會針對城市格局進行總體思考，落實政見。

(中國時報)