丁丁為獨居男犯罪說道歉

2018年08月15日 04:11 中國時報 郭建伸 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中日前引用數據指出，單身、獨居、失業的男子，是社會上的不定時炸彈，應該要有效預防監控，這番話引發外界批評。丁守中14日上午公開致歉，造成爭議，「不是我的本意」。

丁守中周一召開婦幼安全記者會，提到數據分析顯示，許多社會挫敗的隨機殺人犯，可看出如男性、無婚姻、獨居、缺乏親密友人、失業、人際關係不佳等特質，是社會上不定時炸彈，必須有效預防、監測控制，以減低傷害。但丁一席話一出，立即引發歧視、標籤化質疑。

為平息風波，丁守中昨宣布婦幼政策表示，就周一的發言引發標籤化的誤解、造成特定族群不愉快，「我在這裡鄭重向大家表示抱歉」。他解釋，這是引用衛福部強化社會安全網中的文字，本意是希望透過科學化數據分析，強化婦幼安全網，對於集6種特質於一身的人要更關心。

丁說，他深知身為一名政治人物，發言必須非常謹慎，若引起標籤化誤解，「不是我的本意，在這邊要向大家表示抱歉」，會從錯誤中總結經驗教訓。

姚文智昨掃街前受訪，也談及丁守中的失言風波。他說，丁個人是比較傳統，但這恐怕不只有丁失言的問題，而是社會上的住宅政策、津貼都是以戶為單位，現在時代變遷了，但單身補貼仍付之闕如，「難怪丁委員會陷入這樣泥淖裡面」。

姚指出，丁守中一席話，一方面可能是他的問題，一方面是政策須逐步調整；目前住宅補貼都是以家戶為單位，現在很多單身者努力打拚，卻都得不到補貼，這是必須重新檢視的問題。

(中國時報)