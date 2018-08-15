前清潔隊長 涉A數百萬公帑

2018年08月15日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市環保局某清潔隊前任隊長疑似利用數名人頭領取擴大就業方案薪資，民眾爆料指出，該名隊長去年即因不當使用油卡而在6月被調至局本部，但這幾名擴大就業方案隊員巧合的在翌日全數離職，經環保局主動移送，目前政風及廉政單位調查中。

據指出，這名新北市某區清潔隊前任隊長，任職期間風評不佳，且曾數次利用公務油卡為自己的私家車加油，被環保局及政風單位稽查出後，該名隊長不僅被移往廉政署調查，也因此在去年6月被拔掉外勤主管職務，調回局本部服務。

該名隊長調回局本部，他以擴大就業方案名義錄取幾名清潔隊員，竟然也全數離職，引發議論，政風單位深入調查發現內情頗不單純。

據了解，各區錄取進用的擴大就業方案臨時隊員都必須在該區服務，但這名隊長卻以「在外區服務」為由，讓這幾名清潔隊員無需在該區服務，即可領取每月2萬元的薪資，至於這幾名隊員是否曾至其他區服務，至今也成為謎團。

爆料民眾質疑，這幾名擴大就業方案清潔隊員從未現身工作，疑似成為該名隊長的人頭。

據估計，該名清潔隊長由於疑似利用人頭冒領數百萬元的擴大就業方案員工薪資，金額相當龐大，加上清潔隊員薪資支出必須由隊部管理人員核銷，疑似涉及集體舞弊，環保局主動移送後，政風處近日也開始約談該名清潔隊長以及相關的清潔隊員。

環保局表示，已經將該名清潔隊長不當使用油卡部分移送法辦，政風單位確有約談相關清潔隊員，環保局也強調，絕不護短。

(中國時報)