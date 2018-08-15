公路總局訓練所 被點名建社宅

2018年08月15日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市林口選手社會住宅共有2500戶，申請於8月15日截止，已有超過4500人申請，相當搶手。對此，國民黨新北市議員參選人金瑞龍建議，將向市府、中央爭取位於中和的「交通部公路總局公路人員訓練所」改建為社會住宅，造福更多年輕人。

金瑞龍指出，市府近年來積極興建社會住宅，仍是供不應求，代表社會住宅相當獲得民眾支持，他認為，中和區逾40萬人口，應該另覓新的公有土地，擴建社會住宅，落實居住正義。

金瑞龍建議，「交通部公路總局公路人員訓練所」位於中和、板橋交界，地理位置適中，民眾要前往板橋交通轉運樞紐相當便利，加上原先的公路總局宿舍將改建為公園綠地，若可將訓練所遷移，將可再興建千餘戶社會住宅，公有土地活化轉型，才能讓年輕人圓夢。

另據新北市城鄉局統計，至2018年8月已完工汐止花東新村、永和青年住宅、永和秀朗、中和秀峰、新店中正國宅、板橋浮洲、新莊新豐、北大安置、三峽隆恩埔等建案，共有2139戶社會住宅；每案平均逾3000人申請，每案中籤率平均約8％至30％，相當搶手；至2018年底還有板橋府中、林口選手村兩個建案啟用，全市將達到5617戶社會住宅。

城鄉發展局表示，林口選手村於8月15日截止申請，共招租2500戶，優先戶1房最低5900元起，4房型最高1萬6600元，一般戶7100元到2萬元，預計9月13日公開抽籤，最快11月可以入住；至2019年累計完工將突破7000戶以上，未來將持續規畫興建。

(中國時報)