屏東市代方華雄 愛幫弱勢修繕

2018年08月15日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東市民代表方華雄也是屏東海青青弘會副理事長，他每日固定行程，就是到各地弱勢家庭裡幫忙修繕房子，舉凡漏水、馬桶壞掉，甚至屋頂被吹掀，都親自帶隊前往，甚至連不是選區的民眾，也都義不容辭伸出援手，跑得比紅白會場還勤勞。

方華雄是第一次擔任市民代表，在此之前職業是水電工程，他共有室內配線、自來水、電腦硬體裝修等6張證照。水電專業讓他在投入社福時有很大幫助，修繕房子各項事宜都能解決。

方華雄小時候因父親投資失利，家境不佳，生活過得清苦，得打工來賺取學費，甚至長大後連結婚的錢都沒有，得和大姑借。因為窮過，知道弱勢族群的苦，他17、18歲就投入社會工作，邊工作邊在社服團體裡幫忙。

民國90年他和一群朋友成立海青青弘會，幫助縣內的弱勢家庭，讓他們有更好的生活環境，後來也擔任海青副理事長。雖然他並非社工專業出身，不過因經驗豐富，甚至各大專院校社工系都還邀請他到學校演講。

因喜歡服務人群，方華雄對政治也充滿熱忱，大學時就擔任學生會會長，並在老師推薦下加入國民黨。在社會工作一段時間後，他決定參選屏東市民代表，希望有更多資源幫助弱勢，結果第一次以最高票落選，第二次終於順利當選，有人勸進他更上一層樓參選縣議員，但他表明會繼續選市民代表，做好自己該做的事。

(中國時報)