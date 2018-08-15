侯找厚友誼好友 蘇合體陳其邁

2018年08月15日 04:11 中國時報 葉書宏 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

藍綠新北市長參選人14日不約而同為同黨參選人應援！針對丁守中日前談到「男性、無婚姻、獨居、缺乏親密友人、失業、人際關係不佳者，出現虐童、隨機殺人的機率較高，是社會上的不定時炸彈」的說法，引起網友撻伐；國民黨新北市長參選人侯友宜14日緩頰表示，這是根據中央衛福部的資料，但由他（丁）自己來說明比較適當。民進黨新北市長參選人蘇貞昌則是前往高雄和陳其邁開直播吃冰，希望氣勢和店家生意都向前衝。

蘇貞昌14日與民進黨高雄市長參選人陳其邁前往棧貳庫巡禮後，旋即到鼓山知名冰店「福泉豆花雪花冰」品嘗超大碗的十人份「綜合水果牛奶冰」，現場還開直播與線上的朋友分享逗宣傳。蘇貞昌說，好東西一定要跟好朋友分享，昨日到訪是「舊地重遊」，店家的牆上還留著當時的簽名。

侯友宜昨日上午則是與立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇、永和區里長聯誼會長許承煬、永和區長胡合鎔、新北市民政局副局長楊薏霖人等，一起出席永和區中元普渡法會，在法師的帶領下一同上香祝禱。

侯友宜認為，這段時間他也常常到各縣市跟縣市長參選人並肩作戰，大家都是厚友誼好朋友，他強調，提出一些觀光農產品，甚至反空汙議題，大家一起並肩作戰，這是最重要的。侯友宜強調，「未來建設，我走自己的風格，我走自己的路。」他也提到，妻子是否幫忙站台，尊重妻子的想法。

侯友宜指出，台北醫院13日火警釀9死慘劇，藉由法會期盼亡者安息、傷者平安，為第一線的夥伴加油打氣，希望這樣火警不要再發生。如此悲劇，每一個人都要感同身受，所以取消政見發表會，本周會找尋其他適當時間，向市民報告重大政策。

(中國時報)