孕婦褲溼掛急診 被質問來幹嘛

2018年08月15日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東27歲林姓婦人懷孕35周，日前因褲子全 溼懷疑自己破水，緊急到屏東寶建醫院婦產科掛急診，經檢查後無礙，但醫師卻不斷質問她又沒怎樣來這裡幹嘛，直指浪費醫療資源，讓這名孕婦非常傷心，院方事後也出面致歉，強調會加強醫師與患者間的應答態度。

林女指出，自己曾在孕婦板上發問「內褲與外褲溼了不知是不是破水」，在眾人提醒下緊急到醫院掛急診，第一時間護理師貼心協助內診、測宮縮、胎兒心跳及測羊水是否流出，並回覆休息一下等醫生來。

等到醫生來了，拉開急診簾子，連病床都沒有靠近，就站在遠處說：「你又沒怎樣來這裡幹嘛？」林女第一時間不知道如何反應，醫生接著又問，「你沒有怎樣啊，來這裡幹嘛？」讓她坦言，非常受傷。

醫生不斷強調，你可以去屏東別間婦產科醫院掛急診，幹嘛浪費醫療資源，醫生說完轉頭就走，留下錯愕的孕婦及家屬。

林女分享遭遇，獲得不少女性民眾聲援，有人說，第一次懷孕誰懂？每個醫生都說破水要急診，但從沒有醫生說「破水要去原產檢醫院急診」。更有孕媽咪認為，當有不對勁的時候一定會特別擔心，當然馬上掛急診，懷孕媽媽什麼都比不上肚子裡的寶寶重要。

寶建醫院副院長孫武回應表示，整起事件在醫療上並沒有問題，但在醫師應對該有更多同理心，且民眾對於急診、門診沒那麼瞭解，有醫療需求到醫院絕對正確，未來會在醫師對患者的應答上再加強訓練，也特地向林姓孕婦致歉。

(中國時報)