比誰接地氣 林右昌謝立功互槓

2018年08月15日 04:11 中國時報 李怡萱／基隆報導

基隆市長候選人謝立功對「收復基隆」非常有信心。（李怡萱翻攝）

年底選舉將至，外界認為基隆市長林右昌今年選戰策略偏保守，林右昌14日指出，一路走來立場都沒有改變，秉持「做一個好市長每天該做的事情」，除此之外「沒有特別的策略」。針對謝立功出席反深澳電廠宣傳活動時嗆聲「比林右昌更接地氣」，林右昌則暗酸，若候選人只因選舉到才勤跑基層，這樣只是「抱佛腳」，不會有用。

林右昌指出，自己施政受到市民肯定就是因為「每天都在接地氣、與民眾互動、解決市民問題」。 他強調，首次選市長時光跑行程就整整跑了1年7個月，上任後也沒有馬虎，平常的累積與努力才是最重要的。如果到了距離投票時間只有2、3個月時，才開始與民眾互動，怎麼可能會有成效，「不是選舉到了才在選舉」。

謝立功聞訊後回擊，自己每天都跑十幾個行程，甚至主動參加未受邀的活動，但這幾個月幾乎完全沒跟林右昌「同場」，他質疑，若市長真的勤跑基層，「怎麼會都沒遇到？」；並說林右昌大部分的活動都只派祕書代表出席，平時坐在辦公室內吹冷氣，痛批林的發言嚴重與真相不符，根本是「扭曲事實」！

謝立功說，基隆市藍綠選民結構有調整，要靠經濟政策、勤跑基層「收服民心」，也會與藍營市議員團結作戰，對「收復基隆」有信心。

謝立功還表示，民進黨的中央執政讓民眾失望透頂，林右昌又太懦弱，不敢向中央政策「Say No」。他主打深澳電廠的空汙問題，並強烈反對年金改革，積極爭取中間選民青睞，能有效凝聚藍營票源的向心力。

林右昌也向市民喊話，會靠完整的都市發展，讓原本不支持的選民刮目相看，強調基隆的蛻變有目共睹，相信市民會做出最好的選擇。

(中國時報)