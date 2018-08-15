新北市圖 首創刷臉借書

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中國時報
／新北報導

到圖書館借書不用再帶借書證，憑自己的臉蛋即可！新北市立圖書館率全國公共圖書館之先，引進「人臉辨識系統」，結合自助借還書機與智慧圖書館的門禁功能，只需幾個簡單步驟註冊個人臉部特徵，以後無需證件即可借還書，讓市民享受便利的閱讀環境。

市圖表示，「人臉辨識借書」服務首波建置於市圖總館、板橋車站智慧圖書館、蘆洲仁愛智慧圖書館及捷運三重iReading智慧借還書站，日後將逐步推廣至各區。市圖強調，民眾首次使用時，圖書館會由專人審核身分後協助讀者註冊，註冊後的檔案均經過加密，並依個人資料保護法等相關法令保護，保障所有讀者的肖像與個資安全，市民可以安心使用。

14日啟用儀式上，市長朱立倫親自體驗操作，他說，新北市圖總館引進不少智慧設備和貼心服務，這次再度率全國公共圖書館之先，讓市民可享受人臉辨識新服務，體驗最先進的科技運用，讓圖書館服務更友善、更便捷，未來也將持續導入新科技，便利市民生活。

圖書館的重度使用者曾小姐說，有時到圖書館閒晃，看到喜歡的書卻忘了帶借閱證，心想下次再借就好，但往往被捷足先登，現在多了人臉辨識的借書服務，不需借書證，隨時想借就借，相當方便。

市圖館長王錦華表示，此次將人臉識別的技術應用到圖書館管理中，成為全台第一個啟用人臉辨識系統的公共圖書館，只要透過人臉註冊，無需證件即可借書，民眾除了一般借閱證、行動借閱證之外，還多了一個「刷臉」借書新選擇。

(中國時報)

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