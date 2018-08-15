沒有中國史 就沒有未來

2018年08月15日 04:11 中國時報 張亞中

風水學有一個說法，要斷一個人的運，就把他家的祖墳給刨了，或者把其風水給破了。風水學還有一個說法，斷人祖宗風水血脈者，必遭天譴，怨懟糾纏，難以安寧。

歷史是民族的根，文化是民族的風水。不僅國家，包括鄉里家族，都會在乎自己歷史的記載與文化傳承。「數典忘祖」、「棄源忘本」是對一個人最嚴厲的責難，如果不能飲水思源，甚而斷了後世的水脈，必將遭人不齒。

從李登輝以降，經歷陳水扁，終於在蔡英文手上順利地完成「文化台獨」的工程。

教育部近日召開12年國教課綱審議會議，確定了未來12年國教的「去中國史」。從此以後，台灣的青年不再知「中國史」為何物，「三皇五帝」、「堯舜禹湯」、「文武周公」、「春秋戰國」、「秦漢隋唐」、「宋元明清」的歷史脈絡，都將不再進入青年學子的腦海。當中國史不存在時，中國化也就自然消失了。

想要了解自己的過去與自己的文化，是人的天性。既然歷史已經「去中國史」了，台灣應如何看待自己的歷史呢？「去中國化」如果是政治正確，台灣的文化本源又是什麼呢？

為了取得「台獨」歷史與文化上的正當性，一些台獨信仰者開始編製自己的歷史論述謊言，其結論就是「台灣不是中國的一部分」、「台灣人不是中國人」，因此，何必學「中國史」。在他們所建構的歷史文化論述中：台灣民族屬於南島語系民族，與中華民族無關；中華文化只是台灣多元文化的一部分，既不是核心，更不是主體。

這些人的策略就是以「多元」來解構「中心」，當他們把「中國史」解構消滅時，卻又試著把「台獨」作為政治正確的「史觀」。但是，他們會成功嗎？

歷史顯示，如果「利益相關者」彼此不同意，分離主義仍堅持到底，結果就是戰爭。毫無疑問的，在台灣沒有「正名制憲」以前，大陸仍是台灣的利益相關者。如果在法理上宣布台獨，兩岸必然會引發戰爭。因而綠營政客們所採取的策略就是從「文化台獨」下手，也就是先把兩岸歷史文化的根給掏空。他們認為，只要切斷了台灣青年歷史的根，破壞了文化的風水，政治上的台獨將指日可待。

這樣的想法是愚昧的，手法是不道德的，「去中國史」的結果也不會是台獨者所期望的。首先，台灣內部的認同將更為分歧，使得台灣社會的整體凝聚力減弱，對立分歧的台灣如何會有競爭力？第二、兩岸關係和平發展的基礎將被掏空。當「去中國史」已成為不歸路時，兩岸關係和平的可能性也就逐漸弱化了。

更重要的是第三點。歷史文化不只是根，也是力量的泉源。一個「去中國史」、「去中國化」的青年，只靠「台灣史」、「台灣文化」會有足夠的文化底蘊積累出未來的競爭力嗎？

歷史會證明，這群「去中國史」的共謀者，讓台灣內部與兩岸關係怨懟糾結，讓青年人失去歷史文化的根，競爭力減弱。沒有中國史，台灣不會有未來。蔡英文們、李登輝們其實並不愛台灣，只是為了滿足自己狹隘的意識形態而不惜刨台灣的根，他們目前或許正得意於「去中國史」的成功，但是歷史終將會證明他們的愚昧，歷史會譴責他們的！

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)