從民間生活史出發的台灣記憶

2018年08月15日 04:11 中國時報 楊渡

「從往事中，我們注意到什麼？每一件事都呈現出相同的樣子嗎？我們總是用同樣的方式閱讀所有的東西嗎？那些分歧的路徑在何處可以相遇？誰或者什麼在決定著我們向哪個方向出發？」

這是不是觀念藝術展的策展文嗎？或是某一本書的序？或是某一次研討會的論題？

其實都不是。而是匈牙利國家博物館的策展序文。這個位在布達佩斯的國家博物館主要展出匈牙利的歷史。從上古時期的地質礦物、文明起源，到匈牙利的建國、各個歷史時期特色文物、文明演進等，要言之，是以長期歷史為軸線，呈現出不同階段的文明。

早期的歷史還好，古文明之信奉薩滿教，到中世紀之改信基督教文明，都有跡可尋，史觀較一致。即使匈牙利被土耳其統治過150年，也被哈布斯堡王朝統治過，但最終還是在19世紀民族國家的風潮下建國。但她的悲劇即在於後來歷經一次大戰，作為奧匈帝國參與戰爭，戰爭結束，原本屬於匈牙利的歷史土地被割讓給捷克斯拉夫、南斯拉夫和羅馬尼亞3國，使匈牙利的面積減少了2/3。這個與戰勝國簽定的和平協議成了日後中歐地區長期紛擾的原因。匈牙利當然不甘心，所以二戰前即與希特勒結盟，對外征戰，成為軸心國的一員。等到二戰結束，她又被蘇聯控制，實行史達林式的統治，雖然有1956年的抗暴運動，但終究被鎮壓。不過在社會主義陣營中，她仍實行「新經濟政策」而有了較不同的發展。直到1989年的「蘇東波」浪潮，匈牙利才開始自由選舉，至今，已左右各派多黨林立，端看選舉結果，由多黨聯合政府執政。

遠的不說，這百年來匈牙利的歷史不可不謂鉅變。從奧匈帝國到軸心國征戰，到蘇聯統治，再到「蘇東波」鉅變。這歷史的轉折，要如何認知、如何評價、如何論證，最後才能談到如何陳述、如何呈現於國家博物館的展覽中。

要知道，國家博物館等於是一個國家級論述。它要如何論斷這些歷史呢？

本文開頭所引的文字，即是它的基本立場，是2018年開展的新序論。這就意味著它並不打算去建構一個統一的論述，而是採用開放的、引導的、討論的方式，來展開對話。

它問的基本問題是：我們如果反躬自省，我們對所有事情的認知，真的始終如一嗎？我們的記憶，我們的過去，都呈現完全相同的樣子嗎？我們閱讀的方式有沒有改變？我們的分歧會不會相遇？我們希望自己的認知朝什麼方向開展？而最終要問的即是：那國家博物館要如何呈現這百年來的歷史？

我在裡頭參觀，愈看愈有趣。特別是一戰後匈牙利要崛起的那一段，既與希特勒結盟，而希特勒已是萬惡之首，該不該呈現？呈現出來豈不是很丟臉嗎？但它並不隱晦。雖然不用希特勒的照片，但當時的社會生活，無論是穿的衣服、時代的風貌、軍事用品、人們的文化生活，照樣呈現。一台那時代納粹式的摩托車，還作為亮點來展示。而蘇聯時代的生活，如史達林的塑像、公家機關的樣子、使用的茶杯器具等，也如常展示。

我非常欣賞這樣的展覽，乃是因為它有一種面對自我歷史的誠實，並不從國家權力的角度試圖去建立權威論述，而是由民間記憶出發，去加以省視，容許多元的、歧異的、常民的觀點，重建「社會生活史」。換言之，國家記憶不應該等同於權力的記憶，而應是民間社會生活史的呈現。

回首看台灣，對歷史依舊充滿「國家權威記憶」的威權心態。兩蔣時代如此，民進黨更是如此，只想抹去舊威權，建立新威權。它距離民間記憶實在太遠了。台灣的歷史一定要改變，不是從國家出發，而是由民間記憶出發，從社會生活史出發，去重建台灣的大歷史，如此我們更能互相包容、互相體諒、互相對話。

台灣啊，何時有一個從民間社會生活史出發的博物館呢？（作者為作家）

(中國時報)