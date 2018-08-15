2018年08月15日 04:11 中國時報 羅瑩雪

大家都說「藍綠惡鬥」搞得台灣政治烏煙瘴氣，真是如此嗎？好像有點太抬舉藍營鬥人的本事了。

中國國民黨創立民國，一向以國家為己任。李登輝將黨本土化後，雖然理想性不如以往，然其內心親綠，不會修理民進黨。馬政府更刻意延攬綠營人士入閣，如台聯黨的賴幸媛出任陸委會主委，即令許多人驚訝，其用意無非想化解綠營之猜疑和對立，促進朝野和諧，理性共議國事。

然此誠心不僅未獲善意回報，反而被加碼利用操弄。馬前總統應邀參加「八田與一紀念園區啟用典禮」，一再為二二八事件道歉，就遭批太過頭了。

民進黨煽動民粹，挑撥對立、製造衝突、打擊對手之功力高強，對方又溫良恭儉讓，無力招架，自然得心應手，無往不利。核四封存、核二停機、服貿擱置，戰果輝煌。在野時尚且如此，完全執政後，用「不當黨產」、「轉型正義」鬥得國民黨奄奄一息，當然不在話下。

他們自知像「非核家園」、「台灣獨立」等強攻敵營的神主牌不切實際，於是只要有人反對，立馬被打成藍方人士；搭配長期宣揚「民進黨是本土的，愛台灣的」、「國民黨是非本土的外來政權，不愛台灣」，徹底摧毀言者之立足根基，否定其意見價值；對其言論內容或者置之不理、或含糊帶過、或以不實資料搪塞，就是絕對不就事論事公開辯論，以免穿幫。當然更不探究反對者是否專業？是否為國民黨籍？

部分腦筋不清的國民黨立委，見民進黨這般理不直、氣真壯地「以貶低別人抬高自己」之策略效果頗佳，也不分青紅皂白跟著批罵，令馬團隊疲於奔命。殊不知攻擊同黨執政，如同在自己乘的船底打洞，選舉大敗，毫不意外。

民進黨不斷採用這種迴避問題的二分法把所有政治爭議都形塑成「藍綠鬥爭」。日積月累，已普遍在國人心中種下「討論政治議題者，非藍即綠」之印象。只要開口論事，馬上陷入藍綠口水，什麼專業評估、事實真相全拋到九霄雲外。

靜心想想，攸關國家發展、人民福祉之政策，不是應該依客觀情勢、國家利益和人民需要做明智決定嗎？和政治立場有何關係？政黨爭取民眾支持，不是更應該努力提出好的政策嗎？不談問題只吵藍綠有意義嗎？對國事有幫助嗎？

再仔細看看，9成以上的國人未加入任何政黨。反對民進黨者不限於藍營人士，各種背景都有，而且藍營應付綠方狠鬥自顧不暇，何來餘力反擊？何曾惡鬥綠？說穿了，所謂「藍綠惡鬥」，是由民進黨本位的二分法延伸的錯覺，真實存在的只是單方的「綠惡鬥藍」。

太多人被不肖政客誤導，陷入藍綠迷思太久了，以致國家政治一團混亂。當此兩岸關係惡化，人、財西流，國際參與倒縮，又被中美貿易大戰無辜拖累，國內外情勢十分嚴峻之此刻，若繼續沉淪，台灣將無死所。唯有大家快快覺醒，拋開顏色成見，回到理性對話，台灣或許還有一線希望。（作者為前法務部長）

(中國時報)