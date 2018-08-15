里拉重貶 金融風暴又來了？

2018年08月15日 04:11 中國時報 李沃牆

國際金融局勢詭譎多變，牽一髮而動全身。本周一全球股匯市面臨激烈震盪、恐慌情緒飆高，導火線就是土耳其里拉重貶。許多專家憂心會發生骨牌效應，進而重蹈1998年東南亞金融風暴。若仔細比較可發現，兩個事件雖隔20年，但卻有不少雷同之處。

當年泰國歡迎外資自由進出，泰銖卻因外資大舉撤出而持續貶值，隨後引發東南亞國家貨幣貶值，結果股匯市均遭池魚之殃，一發不可收拾，直至1999年才告結束。而本次里拉重貶，可謂成也外資、敗也外資，再加上美元強勢升值，造成里拉相對貶值，外資資金撤離，再者就是美國對土耳其的經濟制裁加速對里拉的衝擊所致。

不少專家已提出警告，不能掉以輕心。因為里拉自今年以來已經貶值45%，而且因美元升值，也讓土耳其以美元計價的外債高升，逐漸步入險境。土耳其政府雖然立即宣布「經濟振興計畫」，總統親上火線信心喊話，欲拉升里拉，是否奏效仍有待觀察。

有專家認為，倘若土耳其爆發金融危機，歐盟、美國、日本、中國與中東全都會遭波及。依國際清算銀行（BIS）的跨境數據顯示，目前西班牙、法國及義大利3國銀行持有土耳其債務分別為830億、384億及170億美元，受影響最大，ECB可能會因此延長寬鬆政策，而使歐元更為弱勢，也會影響歐股表現。至於日本、英國及美國銀行對土耳其的曝險部位則分別為140億、192億及180億美元，也不容小覷。

不少國人關心，台灣受影響程度為何？有沒有足夠條件因應可能的金融危機？根據金管會統計，截至今年6月底，我國金融三業包括銀行、保險、證券等機構及投資人，透過基金對土耳其曝險額合計新台幣1387億元，整體比重並不高，尚不會立即構成危險。另外，台灣的研華、聯強、宏碁、華碩等4大科技業者在土耳其著墨較深，是否會面臨應收帳款匯兌損失與報價失衡等潛在損失，也受到相當關注，但國際企業都有外匯避險，目前應無大礙。

股市方面，歷經周一崩跌234點後，次日止穩回升，投資人可稍喘口氣，但匯率則小貶，宜再觀察其後續外資資金流向及對匯率影響。坦言之，台灣經常帳一直保持順差，目前外債僅2億美元，而且有4585億美元外匯存底，可因應緊急情況調度，市場流動性尚屬充裕，短期間絕對有足夠的條件因應突如其來的金融危機。但主管機關應隨時緊盯國際金融市場變化，及國銀、企業在土耳其的曝險情況。

有道是，大風起於青萍之末，金融危機的發生通常有跡可循，但何時會引爆，恐怕只有神知道。企業及個人宜密切注意土耳其貨幣及金融動向，以及全球股匯市走向，做好適當的避險，才是上策。（作者為淡江大學財金系教授）

(中國時報)