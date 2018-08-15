不成比例的突破 蔡政府莫得意

2018年08月15日 04:11 中國時報 主筆室

蔡英文總統過境訪問美國洛杉磯，參訪聯邦機構雷根圖書館，媒體也獲得更寬鬆的採訪環境，媒體與學者普遍解讀是川普總統簽署《台灣旅行法》後的重要突破，更是對備受大陸打壓的台灣「送暖」。

但這些小小的突破，即使再加上國會通過的系列友台法案，和近幾個月來美國行政部門對我國國家利益的傷害相比，明顯不成比例，不但不值得蔡政府欣慰，民眾更需要一番冷靜的深思與判斷。

以美國國務院官網在中國簡介頁面地圖的更改為例，就是一記美式重拳。在該中國簡介頁面地圖上，中國與台灣均以淺米色標記。對此，美國在台協會未做任何評論。外交部發言人李憲章說，我方已獲得美方詳細說明，華府並重申美國對台立場不變。美方表示，這個地圖設計之初，「已對相關情勢納入考量，並在圖中做適度區隔」，在台灣簡介部分，另闢專頁的方式處理，並未列在中國的網頁內容。

儘管如此，美方這項更動畢竟容易讓國人困惑與外人誤解，長期來說對我國主權伸張明顯不利。美方此舉與今年初將中華民國國旗從國務院網站下架與最近3家美國航空公司將台灣更名矮化等案例，顯然都是屬於大陸一系列打壓台灣行動的一部分。

美國三番兩次配合大陸打壓台灣，平日經常抱怨大陸打壓台灣的蔡英文政府竟然被美方三言兩語就打發了事，難道不覺得蹊蹺嗎？蔡總統一直深信美國會力挺台灣，但是繼國旗下架事件與美國3家航空公司對北京屈服之後，這次又在中國簡介頁面地圖上將兩岸均以淺米色標記，讓外界難以區分，顯示美國似乎正在有意無意之間配合大陸對我方的打壓。

雖然絕大多數國人都希望蔡英文政府能夠硬起來，透過外交部與駐美代表處向美方據理力爭，不過，就國旗下架的案例觀之，美國國務院的解釋固然無法讓人信服，而川普政府在美國航空公司受到北京壓力後的反應也只是「前踞而後恭」，最後還是對大陸妥協。

再從更大的層面來看，美國過去常能支持我國，不讓大陸在中南美洲與加勒比海挖我國的邦交國。在國際組織方面，美國的力挺也常能讓我國維持一些國際組織的會籍，與國際會議的參與。但是，曾幾何時，無論在維護巴拿馬與多明尼加的邦交國方面，還是維護我國在「世界衛生大會」與「國際民航組織」年會的參與方面，美國都愈來愈顯得力不從心或是愛莫能助，更不用說幫助我國參與「國際刑警組織」與《聯合國氣候變化綱要公約》了。以上這些，在在顯示華府已出現不得不在北京壓力下妥協的窘境。

蔡英文執政兩年多的一項趨勢顯示，只要蔡政府拒絕接受「九二共識」或「一個中國」的意涵，大陸將會繼續甚至擴大打壓台灣，絕不手軟。在執政進入第3年後，無論蔡英文派遣陸委會主委陳明通或總統府祕書長陳菊到華府見了哪些美國官員，或是國防部亞太助理部長薛瑞福甚至國務卿蓬佩奧說了什麼讓台灣聽起來很爽的話，都比不上國旗下架、3家美國航空公司更名矮化台灣，以及將台灣列入中國版圖對中華民國所造成的傷害。

美國一而再、再而三地傷害我國的國家利益，但同時又不斷重申《台灣關係法》與「六大保證」，讓我國放心。殊不知，美國這些傷害我國的動作，表面上與短期內看來，似乎無損我國的利益，但實際上與長期來看，卻讓大陸得以「切香腸」的方式侵蝕我國的國家利益。國安高層切不可等閒視之，更不可不慎防美中之間有意無意的配合，並應及早預為之計。

最後，蔡英文總統將台灣前途全部押寶在美國，顯然犯了兵家大忌。畢竟，美國總統川普不斷犧牲台灣利益，以滿足大陸的需求。另一方面，美國對台灣釋出的好處，似乎卻只是口惠而實不至，或是一些過境美國待遇上的小小提升，顯示蔡政府的對美政策與兩岸政策已出現嚴重的盲點與偏差，而沒有槓桿著力的對外政策不僅很難收效，更難以保障台灣的安全。

(中國時報)