林佳龍踹共

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中國時報
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國民黨台北市議員參選人羅智強最近推出「嗆聲公車」，預計要在台中市的100輛公車刊登廣告，「三問三嗆」林佳龍。不料才一上路在臉書直播後，公車廣告就被拆光光，氣得羅智強要林佳龍「踹共」。台中市交通局的回應是，市府沒有干預，羅應該去問業者。

是嗎？千錯萬錯都應該怪公車業者！現在的景氣這麼差，放著近百萬的廣告費不賺，事前都看過廣告內容沒問題，也簽了約、還收了預付款，結果才上了1天就毀約拆廣告；不但錢沒賺到，還得多賠錢了事，這麼不會做生意的公車業者，該不該罵？

台中市府說沒有干預或施壓，拆除廣告得去問業者；是嘛！公車業者的預算補助都是來自市府，平常市府是業者的衣食父母，這時候讓外界懷疑上面施壓、讓你「扛一下」，又會怎樣呢？

再說，這些嗆聲廣告的內容有什麼「爭議性」呢？不過就是問問「台中山手線要等15年？」、「台中人天天吸廢氣，林佳龍住抗空汙豪宅？」不過是市政議題的質疑嘛！可是大家都搞不清楚，林佳龍現在的威風與行情可是高過蔡英文喔，他說有爭議就是有爭議，哪能隨便就給你嗆聲呢！

台中市政問題一籮筐，可是拆起嗆聲廣告卻動作奇快，市府難得辦事效率這麼高，你竟不給他鼓掌按讚，該不該罵！

這種現象只能以「鴨霸最大，嗆聲迴避」來形容。林佳龍除了公開否認有施壓之外，應該堂堂正正表態，台中已經是台灣第二大都會了，任何批評的異議、多元的質疑，都應該受到言論自由的保障，不管有無爭議的選戰廣告，都應該受到合法的保障。可惜，林佳龍缺乏格局這樣說，也沒有氣魄這樣做！

(中國時報)

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