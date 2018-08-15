2018年08月15日 04:11 中國時報 徐宗懋

幾位激進青年在中正紀念堂向蔣公銅像潑漆，蔡當局迫不及待發表聲明，說顯示社會對「轉型正義」有急迫感。事實上，根據蔡當局現有低落的民調，社會大眾對蔡下台是有急迫感的。依據同一邏輯，民眾是否要向哪裡潑漆呢？

蔡英文執政後，最大的失政就是「年改」和「轉型正義」。「年改」，我已說了很多，現在應談論「轉型正義」。照蔡當局的邏輯，不外乎兩蔣的歷史功過，以及台灣的族群問題。他們認為，蔣公鎮壓太多反對者，問題是1950年代戰爭時期，蔣公槍決的清一色是中共地下黨，有上千人之多。如果蔡當局認為他們是政治受難者，那麼為何每一次紀念活動中，從來沒有看見由大陸來台出席的中共烈士遺族呢？如果他們能來，會場可以擠上幾萬人的紅色遺族。

有些台獨年輕人在網上張貼被蔣公槍斃的名單，然而，這個名單和北京西山中共烈士紀念碑的名單是重疊的。如此，台獨年輕人、蔡英文和內閣部長紀念完以後，是否要一起高歌「國際歌」呢？朗讀「共產黨宣言」呢？如果不，則變成喝著中共烈士的鮮血去反中，這是什麼「轉型正義」呢？有什麼樣的人能這麼厚臉皮呢？如果曾為共產黨解放台灣奮鬥過的李登輝，被蔡當局美名為政治受害人，那麼有什麼道德理由去壓迫統派組織呢？

至於曾和蔣公不共戴天的中共，今天怎麼看待蔣公呢？事實上，經過時代的考驗，今天的大陸政府非常尊敬蔣公。一是蔣公透過開羅會議確定台灣光復，提升中國國際地位。二是蔣公雖是共產黨的敵人，但他也曾與帝國主義展開鬥爭，確保台灣不被分離出去，對中華民族貢獻巨大。

至於台灣的族群問題，蔡當局最喜歡把台灣比喻成南非，問題是台灣並非南非，1993～1994年南非制訂新憲和舉行大選，我在當地採訪了好一陣子，有著感性的認識。原來南非黑人沒有選舉權，白人居住的地區禁止進入，黑人生活在赤貧狀態，沒有工作機會。然而，這並不是民進黨的情況，並不是說皮膚不夠黑，而是舉例，蔡英文一家是在蔣公時代炒土地發了大財，辜寬敏回台灣以後照樣很富裕。

我大學時去榮星花園，還不知道有經濟特權這種事，更別說蔡英文當了國民黨政府顧問，申請高額研究經費立刻拿到手，卻把自己比喻成當年南非貧困無助的黑人，令人啼笑皆非。事實上，即使是曼德拉當政後，也只是成立「和解與真相委員會」，釐清過去的事實，悉數保留過去體制的所有運作人員，然後全體國民攜手合作，繼續向前走。

所以，現在蔡當局所說的「轉型正義」，嘴巴越講追求歷史真相，實際上越是掩蓋和扭曲歷史真相，用中共烈士的鮮血來醜化大陸，美化自己。另一方面，自己過去是享受兩蔣政策果實的受益者，卻假裝自己一貧如洗，對國民黨黨產的清算，到最後都只剩下錢、錢、錢。

說是要「還給國家」，實際上卻是交給他們自己的人去支配，然後隨便怎麼亂花都可以，彷彿他們過去發的橫財永遠不夠。這種「轉型正義」實際上是徹頭徹底的「轉型邪惡」。然而世間終有正義存在，惡有惡報，或許，時候也快到了。

(中國時報)