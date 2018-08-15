2018年08月15日 04:11 中國時報 陳一新

蔡英文總統這次出訪巴拉圭與貝里斯，過境洛杉磯，媒體形容有3大突破：首次以元首身分視察我國駐美官方單位、首次在雷根圖書館發表公開談話，以及隨團媒體自由採訪發稿。這些當然不能說不是「突破」，但民進黨政府的格局未免太小了些。

較值得注意的是，她引述前美國總統雷根生前名言說，「任何事情都是可以談的，除了我們的自由與我們的未來是不可以被妥協的」，這是不是繼最近台北釋出「兩岸歷史的連結」、「以中華台北名義參加東奧」、「不放棄大陸市場」一連串善意之後，又再一次地拋出和平的橄欖枝？

民進黨政府把這些小小突破大肆宣傳，恐怕不僅是「世面」看得不夠，而且也欠缺「歷史感」，連3位前總統訪美的事蹟都不知道。李登輝應邀前往美東到母校康乃爾大學演講，當然是「前無古人」的創舉。陳水扁過境紐約以大陣仗舉行記者會，並以陸（遊行隊伍）、海（東河渡輪）、空（空飄氣球）三路向聯合國進軍，無疑也是「空前」的突破。馬英九曾過境紐約與拜訪加州的雷根圖書館，與李、陳2位相比也不遑多讓。顯見，蔡英文所謂的3項突破，是無法和3位前總統訪美的事蹟相提並論的。

蔡英文行前，美國國務院官網在中國簡介頁面地圖上，將中國與台灣均以淺米色標記。對此，美方僅表示，這個地圖在設計之初，「已對相關情勢納入考量，並在圖中做適度區隔。」不幸的是，美方這項未事先知會我國的更改，已對我國主權的伸張帶來不利。蔡英文此次出訪過境洛杉磯，與其說是美國對備受大陸打壓的台灣「送暖」，倒不如說是川普政府給她的一點「安慰」。

至於她引述雷根生前名言，既藉「古人」抬高自由台灣的地位，也暗批大陸不夠民主。兩岸事務專家可能認為，她刻意借用雷根的名句應是意有所指，暗示兩岸之間什麼事情都可以談。

過去兩年多，蔡英文數度向大陸拋出橄欖枝，但每次不是「只聞樓梯響，不見人下來」，就是「無疾而終」，以致北京對她已再無懸念。

惟從另一角度觀之，與川普總統打了兩年多的交道，蔡英文可能發現，美國國會通過、總統簽署的一些友台法案，只會成為川普的籌碼或外交工具，而無法讓她變成「棋手」。與其如此，不如改善兩岸關係，才有可能靈活運用中國大陸這枝槓桿，尋求在兩岸之間左右逢源的機會。

如果她認為北京的「九二共識」是預設談判的前提，則北京有可能認為她這次拋出的橄欖枝是有「但書」的，也就是自由和未來不能妥協。問題是，不論蔡英文怎麼想，「九二共識」或「一個中國的意涵」仍無法繞過去。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)